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酒店房畫框驚藏錄音鏡頭！住客求助遭冷處理 業者不報警原因驚呆網友

香港01／ 李納德
一名廣東網友到上海出差住酒店，在畫框後方發現藏了攝像錄音器。 圖／擷自微博
一名廣東網友到上海出差住酒店，在畫框後方發現藏了攝像錄音器。 圖／擷自微博

這樣都不報警嗎？廣東有網友上傳影片爆料，稱他早前到上海出差入住機場附近的酒店，在房內的畫框後方發現1個隱藏的攝像錄音器，「看完以後我毛骨悚然，這麼大的酒店」，他向前台反映後對方說要調查，後來卻不了了之，他批評酒店敷衍了事。酒店經理回應媒體表示，酒店不可能裝這些鏡頭，酒店也是受害者，而該名客人當時沒說要報警，現已和對方取得聯繫，希望客人回到酒店一同報警。網友質疑該酒店的管理還不如普通民宿，而且明明是需要報警的事，為何不能自己報，硬要客人回來才報。

大陸媒體報導，事發於3月10日，有廣東網友到上海出差，入住上海華港雅閣酒店，他入房後看到畫框覺得有點奇怪，好奇下拉一拉畫框，突然有個黑色物體掉下來。他上網搜查原來是個攝像錄音器，「看完以後我毛骨悚然，這麼大的酒店，居然也會有這些東西」。酒店就在機場附近，這兩天很多空姐和機師入住，事主批評管理有問題。

事主隨即將鏡頭帶到前台反映，對方說要調查一下，之後就沒再處理，質疑酒店處理此事太過敷衍。

翌日酒店經理回覆媒體時表示，攝像錄音器並非酒店安裝，知悉此事後酒店便開始排查房間，每個角落都不放過。經理指當時客人沒說一定要報警，前台也沒有想到，「知道的，他昨天反映的，希望這個客人能夠再到我們酒店來，我們一起共同報警，因為酒店也是無辜受害者，（酒店）一直也是在積極處理啊，當場沒有想到要報警啊，客人也沒說一定要報警啊」。經理稱現時已和客人取得聯繫，希望客人返回酒店協助報警。

事件令大陸網友嘩然，批評這是絕對要報警的事情，「客戶不報警，酒店就想推卸責任了」，認為酒店的管理還不如普通民宿，至少翻查房間紀錄。而且酒店要求客人回去協助報警，質疑是有意為難，「為何不能自己報警」。

上海華港雅閣酒店經理稱已和客人取得聯繫，希望對方回去一同報警。 圖／擷自微博
上海華港雅閣酒店經理稱已和客人取得聯繫，希望對方回去一同報警。 圖／擷自微博

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文章授權轉載自《香港01》

酒店 上海 廣東

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