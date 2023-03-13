楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角 微博網友狂賀「中國首位奧斯卡影后」遭酸爆

馬來西亞華裔演員楊紫瓊（Michelle）憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／媽的多重宇宙／天馬行空），於第95屆奧斯卡金像獎中大熱奪得最佳女主角，成為首位華人演員獲得最佳女主角獎，改寫影壇歷史。消息一出即引來大陸網友關注，熱烈祝賀「中國第一位首獲奧斯卡的女演員，真的好棒啊」、「創了歷史，恭喜」；然而亦有大陸網友指出，楊紫瓊是馬來西亞人，應是首位「亞裔影后」，「別什麼都拿來貼金啊」。

60歲的楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》勇奪多個頒獎典禮獎項，先是在年初奪下第94屆國家評論協會「最佳女主角」，隨後獲得第80屆金球獎「音樂喜劇類」影后，以及第29屆美國演員工會首位亞裔影后殊榮；本月5日她拿下美國獨立製片業最高榮譽「獨立精神獎」中的「最佳主角獎」，至今日（3月13日）更奪得奧斯卡「最佳女主角」獎，成為史上首位華裔影后。

消息引來全球華人網友關注，大陸更有網友熱烈祝賀「中國第一位首獲奧斯卡的女演員，真的好棒啊」、「做得到，不管什麼年齡都可以！楊紫瓊牛皮啊啊啊啊」、「好想哭」、「恭喜《媽的多重宇宙》！橫掃奧斯卡！ 」、「創了歷史，恭喜」、「她真的值得」。不過也有大陸網友指出，楊紫瓊本身是馬來西亞人，故應是「首位亞裔影后」，而非「中國影后」，「她是馬來西亞人，別什麼都拿來貼金啊」。

翻查資料，楊紫瓊出生於馬來西亞霹靂州怡保市，15歲考入英國皇家舞蹈學院學習芭蕾舞，擁有英國皇家舞蹈學院戲劇舞蹈專業學士學位，後因強行苦練舞蹈，導致脊椎受傷而終止舞蹈生涯。到1983年，楊紫瓊獲媽媽鼓勵參加「馬來西亞小姐」競賽，獲得冠軍寶座，奠定她投身香港演藝界契機，隨後亦拍攝了多部港產片。

本港文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦透過政府新聞處發文，祝賀楊紫瓊於第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮榮獲「最佳女主角」獎項，形容彰顯了香港演員和香港電影圈實力，「香港電影界孕育了不少傑出的演員和電影工作者，楊紫瓊曾經在香港影壇發展多年，繼而進軍國際發光發亮，成就斐然。這次獲得最高殊榮之一的奧斯卡金像獎『最佳女主角』獎項，實至名歸，亦彰顯了香港演員和香港電影圈的實力」。

延伸閱讀：

內地女懷孕24周入境香港被拒仲咁做 小紅書怒轟：懷孕就要被XX？

奧斯卡｜《奇異女俠》掃7獎 楊紫瓊封后 導演典禮前發文獲激讚

文章授權轉載自《香港01》