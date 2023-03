楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角 微博網友狂賀「中國首位奧斯卡影后」遭酸爆

馬來西亞華裔演員楊紫瓊(Michelle)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/天馬行空),於第95屆奧斯卡金像獎中大熱奪得最佳女主角,成為首位華人演員獲得最佳女主角獎,改寫影壇歷史。消息一出即引來大陸網友關注,熱烈祝賀「中國第一位首獲奧斯卡的女演員,真的好棒啊」、「創了歷史,恭喜」;然而亦有大陸網友指出,楊紫瓊是馬來西亞人,應是首位「亞裔影后」,「別什麼都拿來貼金啊」。

60歲的楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》勇奪多個頒獎典禮獎項,先是在年初奪下第94屆國家評論協會「最佳女主角」,隨後獲得第80屆金球獎「音樂喜劇類」影后,以及第29屆美國演員工會首位亞裔影后殊榮;本月5日她拿下美國獨立製片業最高榮譽「獨立精神獎」中的「最佳主角獎」,至今日(3月13日)更奪得奧斯卡「最佳女主角」獎,成為史上首位華裔影后。

消息引來全球華人網友關注,大陸更有網友熱烈祝賀「中國第一位首獲奧斯卡的女演員,真的好棒啊」、「做得到,不管什麼年齡都可以!楊紫瓊牛皮啊啊啊啊」、「好想哭」、「恭喜《媽的多重宇宙》!橫掃奧斯卡! 」、「創了歷史,恭喜」、「她真的值得」。不過也有大陸網友指出,楊紫瓊本身是馬來西亞人,故應是「首位亞裔影后」,而非「中國影后」,「她是馬來西亞人,別什麼都拿來貼金啊」。

翻查資料,楊紫瓊出生於馬來西亞霹靂州怡保市,15歲考入英國皇家舞蹈學院學習芭蕾舞,擁有英國皇家舞蹈學院戲劇舞蹈專業學士學位,後因強行苦練舞蹈,導致脊椎受傷而終止舞蹈生涯。到1983年,楊紫瓊獲媽媽鼓勵參加「馬來西亞小姐」競賽,獲得冠軍寶座,奠定她投身香港演藝界契機,隨後亦拍攝了多部港產片。

本港文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦透過政府新聞處發文,祝賀楊紫瓊於第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮榮獲「最佳女主角」獎項,形容彰顯了香港演員和香港電影圈實力,「香港電影界孕育了不少傑出的演員和電影工作者,楊紫瓊曾經在香港影壇發展多年,繼而進軍國際發光發亮,成就斐然。這次獲得最高殊榮之一的奧斯卡金像獎『最佳女主角』獎項,實至名歸,亦彰顯了香港演員和香港電影圈的實力」。

