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最有意義刺青！八旬婆婆患老人癡呆 將「家人電話」紋在手背防走失

香港01／ 謝茜嘉
浙江一患嚴重腦退化的八旬婆婆曾經走失，家人為防再出現同類事件，於是帶婆婆去紋身店，將兒子、女兒和孫子的手提電話號碼紋在手背上。（「白鹿視頻」微博影片截圖）
浙江一患嚴重腦退化的八旬婆婆曾經走失，家人為防再出現同類事件，於是帶婆婆去紋身店，將兒子、女兒和孫子的手提電話號碼紋在手背上。（「白鹿視頻」微博影片截圖）

患「老人痴呆（腦退化）」的長者會忘記事物，外出容易走失，家人在照顧上都要特別留神。浙江衢州有患嚴重腦退化的八旬婆婆曾經走失，家人為防再出現同類事件，於是帶婆婆去刺青店，將兒子、女兒和孫子的行動電話號碼紋在手背上。事件引起熱議，有網友表示理解家人的用意，「可以理解，縫衣服上、掛牌、手環都沒有用，老人會拆掉扔掉。刺青會痛一會兒，但是刺上的號碼不會丟失，對於老奶奶來說是更安全了」。

據陸媒「白鹿視頻」報導，刺青店老闆陳先生指出，婆婆的年齡介乎80至90歲，因患有嚴重腦退化，故其家人聯繫他，幫忙將兒女和孫子的電話號碼刺在手背上。陳先生說，「這個奶奶其實也挺怕疼的」，但有兒子和孫子陪伴在旁，最終忍痛刺好。從影片可見到，婆婆手背刺上了「丟失請聯繫」字句和3人的電話號碼。

事件引起熱議，有網友心疼婆婆，「莫名有點心酸和感動」、「手背上那麼多血管多疼啊」。有網友表示理解家人的用意，「這是我見過最有用、最有意義的刺青！將愛紋到身體裏！能看得到！」、「這是個最好的辦法，無論誰遇見老太太都能幫助她聯繫家人」、「可以理解，經歷過一次走失，這個舉動還是孝順的」。

有網友認為不必刺3個電話號碼，「可以理解，但是手背都是骨頭，會疼的，不能紋在手腕上，別寫那麼多字，就光紋一個號碼不行嗎？你咋不把地址也紋上，在把我的號碼也紋上」、「可以少紋3個字，女、兒、孫，少痛點」。

不過也有網友指出，「光紋一個電話，那人正好有事一兩個小時拿不到手機，而且又是緊急情況呢，怎麼辦？」、「我手上有刺青，也有手串，穿長袖的時候都不一定能露出來。假設我撿到走失老頭老太太，肯定不會去擼人家袖子，說不定兜也不翻，但是手背肯定是一眼能看到的」。有網友建議，「搞個訂製刺青貼，長時間不退的那種，定期重新貼」。

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文章授權轉載自《香港01》

刺青 婆婆

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