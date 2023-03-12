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遊客攀爬圓明園遺址 殘骸頂部盤腿而坐拍照惹眾怒

香港01／ 撰文／陳進安
男子攀爬到幾米高的石柱殘骸頂部，並盤腿坐下，然後示意同伴拍攝。（影片截圖）
男子攀爬到幾米高的石柱殘骸頂部，並盤腿坐下，然後示意同伴拍攝。（影片截圖）

位於北京的圓明園遺址近日出現遊客攀爬遺址的情況，涉事遊客不但爬到幾米高的石柱殘骸頂部盤腿坐下，還對前來制止的工作人員笑稱「我是農民，下不為例」。網民紛紛狠批這種不文明遊園行為。目前，涉案遊客申某某等人已被海淀警方行拘。

影片顯示，多名男子跨越圍欄，進入圓明園大水法遺址內部，其中一人更是攀爬到幾米高的石柱殘骸頂部，並盤腿坐下，然後示意同伴拍照，其他人則在下面哄笑。不久，一名工作人員現身制止、教育他們，「不是不讓拍照，這是我們的愛國主義教育基地，你們跑遺址上幹什麼？」而一男子笑稱「我是農民，下不為例」。

據網民爆料，這幾名男子被提醒後，又再次進入到遺址圍欄內部。而事件發生後，公園管理處當天就接到了許多電話，基本都是表達對這件事的憤怒。圓明園管理處工作人員表示，已就事件報警處理，相信警方會妥善處理，「看到這個情況，我們也感到很憤怒」。幸好，園內文物未有因事件而受到損壞。

周五（10日），海淀警方通報，已將申某某等涉案人員查獲，案件正在進一步工作中。周六（11日），警方最新消息稱，申某某等3名違法行為人已被海淀警方依法行政拘留。圓明園管理處相關人員亦表示，已將該情況上報，遊客一旦有這樣的不文明遊園行為，將被列入黑名單，禁止進入圓明園遊覽。

據了解，男子拍照的地方為圓明園西洋樓景區的方外觀。據圓明園官方微信公眾號介紹，1759年建成的方外觀曾被用作乾隆的維族妃子容妃做禮拜的清真寺。建築的規模相對較小，高兩層，面闊三間，與周圍的花園、雕刻精美的石橋、八角涼亭、池塘以及南面一字排開的五竹亭一起，共同組成一處精巧的園林景緻。

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文章授權轉載自《香港01》

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