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電單車主違停疑避抄牌「慘死招魂」貼車罩 路人：車降？
為了不吃320元「牛肉乾」（違停罰款），你可以「做到幾盡」？有港女近日於網上發文分享香港奇景，有車主將電單車違停行人路邊，疑為防抄牌，竟於車罩貼上「慘死招魂」字句及金紙，隨即引來網民熱議。
該港女於fb群組「巴打絲打「11靈異怪談」Facebook Club」發文貼出照片，可見到該輛電單車被車罩完全覆蓋，看到不車牌，而車罩離奇貼上4張紙，包括寫有「慘死招魂」的字句及1張金紙。
樓主大感驚訝，想不到車主為避免抄牌，竟下「車降」。她雖未有提及拍攝地點，但根據照片的四周環境，相信事件是發生在香港。
貼文惹來網民爆笑，表示「百無禁忌，大吉大利，正常人請迴避！」、「掂者無運行」、「壽金招魂」、「要封印住，否則沉睡的惡魔會走出來」。
不過也有網民直言車主隨時反害自己，「車主唔驚真係開口中？」、「車主想自己慘死？」、「咁樣咒自己都有」、「真係大吉利市」、「真係咩招都諗得出」。
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文章授權轉載自《香港01》
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