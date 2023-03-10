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驚！爸爸睡覺口張開 遭4歲兒塞20厘米玩具扳手吞下 繼續進食結果…

香港01／ 李納德
姚先生被兒子把20厘米長的玩具士巴拿塞入口並吞下，到醫院時已落到十二指腸位置，醫生當機立斷即時用胃鏡取出，全程花了10分鐘。（微博圖片）
姚先生被兒子把20厘米長的玩具士巴拿塞入口並吞下，到醫院時已落到十二指腸位置，醫生當機立斷即時用胃鏡取出，全程花了10分鐘。（微博圖片）

睡覺期間吞了這麼大件的異物，竟然沒有反應？武漢1名爸爸返夜班後回家午睡，因為太累不自覺地睡到張開嘴，模糊間正玩裝拆遊戲的4歲兒子將異物塞入其口，但爸爸因為太眼瞓而未為意，醒來後照樣進食，但翌日發現腹部脹痛，追問下才知道兒子把20厘米長的玩具扳手（士巴拿）塞入其口，更已被吞進肚，嚇到他馬上到醫院求診。醫生檢查發現士巴拿已在體內一段時間，且已落到十二指腸位置，有機會釀成穿孔，當機立斷用胃鏡在10分鐘內取出，否則恐怕有嚴重後果，甚至可危及性命。

內媒報道，武漢市民姚先生日前返夜班後回家午睡，他因為太勞累睡到不自覺張開嘴，睡夢中模模糊糊聽到4歲兒子在玩拆裝遊戲，還將異物塞進他口中。姚先生當時驚醒卻沒有感到不適，他因為太眼瞓而未有理會，醒來後還照樣進食。

至第二天下午，姚先生覺得自己腹部隱約脹痛，緊張起來追問兒子，才發現塞入他口的原來是20厘米長的玩具士巴拿。他嚇到趕去附近的長江航運總醫院武漢腦科醫院消化內科求診，檢查揭其十二指腸內的確有異物，且已在體內滯留一段時間，有機會引發穿孔，恐造成嚴重後果。

應診的胃鏡專家、主任醫生李學文即時用胃鏡檢查，在姚先生的十二指腸球降交界處發現金屬士巴拿頭端，10分鐘內用圈套器將扳手慢慢取出，成功化險為夷。李醫生接受內媒訪問時指，病人狀況拖下去恐怕會引發穿孔，導致胃液、腸液、糞便外漏，甚至出現膽液、胰液外滲，之後形成化膿性腹腔感染、腹膜炎、膿毒血症及感染性休克而危及生命。他提醒無論成年人或小朋友不慎吞下異物時應及時就醫，勿心存僥倖以免出現嚴重後果。

網民驚訝姚先生如何吞下20厘米異物，「這麼長吞的下去嗎」、「這是累的不行了吧。養家的男人好辛苦」，但又笑言孩子這樣做是「親生的，親生的，親生的」、「親爸生的，坑父莫如子」。

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文章授權轉載自《香港01》

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