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熬夜偷玩手機！爸幫請假「逼玩17小時」 兒寫英文保證書求饒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名爸爸發現兒子凌晨偷玩手機，因此決定讓他一次玩到怕。圖擷自微博
一名爸爸發現兒子凌晨偷玩手機，因此決定讓他一次玩到怕。圖擷自微博

讓你一次玩到怕！大陸深圳一名爸爸半夜發現兒子偷玩手機，刻意替他向學校請假一天，並監督他連玩17小時，如果玩累了不小心睡著，還會把他叫醒繼續玩。最後兒子意識到做錯事，還用英文寫保證書，表示自己不會再犯了。

根據陸媒《時間視頻》報導，8日凌晨1點半，深圳一名爸爸發現兒子還在玩手機，當下感到相當憤怒，認為兒子已經深深沉迷於手遊了。不過，爸爸竟然選擇幫兒子向學校請假一天，讓他可以玩手機玩到夠，「想玩什麼都行，就是不能睡覺」。

爸爸透露兒子一路從凌晨1點半玩到晚上6點半，中途可以去喝水和上廁所，還因為34個小時沒睡覺，中途不小心睡著時，爸爸還會把他叫醒，監督他繼續玩手機。然而，兒子在玩到第17個小時的時候受不了了，決定用英文寫保證書認錯。

爸爸表示兒子平時成績還行，而且也相當聽話，也因為會一起去從事戶外活動，所以體能也算好，所以才會選擇用這種方式克制孩子玩手機。最後，爸爸認為是有效的，兒子對這件事會印象深刻，但他也呼籲其他家長，這種方式不要輕易嘗試。

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