瀋陽中老年人公園直播跳舞 在地上打滾遭指「群魔亂舞」引圍觀

近日，遼寧瀋陽一公園內出現「群魔亂舞」的場面，不少中老年人跳舞時作出「在地上打滾」、「捐褲襠」等行為，被指不雅後遭到整治。

據陸媒報導，位於瀋陽市鐵西區的勞動公園內，經常會有一群中老年人邊跳舞邊進行網路直播，不過他們的舞姿就略有誇張。

多條網傳影片顯示，一名頭髮花白、牙齒都所剩無幾的長者，跳舞時極為興奮，還時常作出「在地上打滾」動作；另有幾名長髮女子一同大力搖頭，引來眾人圍觀。

據了解，該事件此前就曾被當地市民曝光網路，但一直未有得到改善。及至周二（7日），當地執法部門對相關行為到場勸誡，執法人員還表示，「現在全國都能看著你們了」。

網友：

「怎麼算不雅，誰來界定。」 「這種太過了，已經屬於不雅表演了，現在全國都認為瀋陽有個精神病公園。」 「隨處可見的廣場舞就夠鬧心的了，如果各地再興起這種群魔亂舞，那真受不了了。」 「公園是大家的，不是某個人的，個人在公共場所製造噪音垃圾應該治理。」

遼寧瀋陽一公園內出現「群魔亂舞」的場面，被指不雅後遭到整治。（微博）

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文章授權轉載自《香港01》