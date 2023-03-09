聽新聞
test
0:00 / 0:00
瀋陽中老年人公園直播跳舞 在地上打滾遭指「群魔亂舞」引圍觀
近日，遼寧瀋陽一公園內出現「群魔亂舞」的場面，不少中老年人跳舞時作出「在地上打滾」、「捐褲襠」等行為，被指不雅後遭到整治。
據陸媒報導，位於瀋陽市鐵西區的勞動公園內，經常會有一群中老年人邊跳舞邊進行網路直播，不過他們的舞姿就略有誇張。
多條網傳影片顯示，一名頭髮花白、牙齒都所剩無幾的長者，跳舞時極為興奮，還時常作出「在地上打滾」動作；另有幾名長髮女子一同大力搖頭，引來眾人圍觀。
據了解，該事件此前就曾被當地市民曝光網路，但一直未有得到改善。及至周二（7日），當地執法部門對相關行為到場勸誡，執法人員還表示，「現在全國都能看著你們了」。
網友：
「怎麼算不雅，誰來界定。」
「這種太過了，已經屬於不雅表演了，現在全國都認為瀋陽有個精神病公園。」
「隨處可見的廣場舞就夠鬧心的了，如果各地再興起這種群魔亂舞，那真受不了了。」
「公園是大家的，不是某個人的，個人在公共場所製造噪音垃圾應該治理。」
延伸閱讀：
三八婦女節｜重慶公司女員工獲放假6天 男性也有福利 網民羨慕
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言