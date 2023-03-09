快訊

股民狂喜！陽明海運去年獲利達1,806億元創新高 配發股利20元

島不大…地毯式搜索金門士兵仍失聯 父親抵二膽島協尋

3月20日起輕症確診者改「0+N」 勞保傷病給付沒得領了

女嬰行動遲緩 一檢查發現大腦裡有她的雙胞胎姊妹

聯合新聞網／ 綜合報導
女嬰因為動作發展遲緩就醫，檢查後發現頭骨中竟然有另一個胎兒。圖擷自期刊《神經學》
女嬰因為動作發展遲緩就醫，檢查後發現頭骨中竟然有另一個胎兒。圖擷自期刊《神經學》

中國大陸一名一歲女嬰因為動作發展遲緩而被送往醫院檢查。經過醫療團隊檢查後才發現原來女嬰腦中有一個胎兒形狀的屍體，疑似是女嬰的雙胞胎姊妹。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這種胎兒留存在另一名胎兒體內的情況是一種發育異常，稱之為「胎中胎」（Foetus in foetu或fetus in fetu）。這種情況非常罕見，目前有紀錄的只有200例，出現在頭骨內的只有18例。復旦大學華山醫院神經科醫生李宗澤是負責治療女嬰的主治醫師。他將整個研究過程發表在美國神經學學會的期刊《神經學》中。

女嬰已經一歲，但卻有動作發展遲緩及腦積水的情形。腦積水會導致病患頭部變大、嚴重嗜睡和癲癇。院方進行電腦斷層掃描後發現女嬰的頭骨內有10.16公分的胎兒，而且胎兒已經長出上肢、骨骼和指甲，因此認為胎兒已經在女嬰的體內發育了好幾個月。

目前院方已經將女嬰頭中的胎兒取出，不過目前仍不知道後續是否會對女嬰的健康狀況造成其他影響。

2017年，泰國也曾發現過類似個案。一名未出生的女嬰頭骨中有另外三個胎兒，而且這三個胎兒的器官發育良好，也已經有神經系統、消化系統和呼吸系統。三個胎兒透過一條動脈及一條靜脈連接女嬰，藉此吸取女嬰身上的養分。

延伸閱讀

眼皮奇怪蠕動 男子一檢查嚇壞：有寄生蟲

雞啼有夠吵！峇里島遊客不滿噪音「對雞提告」

「想看死後有誰記得我」8旬老翁舉辦「活人葬禮」遊街惹議

接到電話通知兒子入獄還死了 準備火化屍體卻發現「搞錯人」

相關新聞

女嬰行動遲緩 一檢查發現大腦裡有她的雙胞胎姊妹

中國一名一歲女嬰因為動作發展遲緩而被送往醫院檢查。經過醫療團隊檢查後才發現原來女嬰腦中有一個胎兒形狀的屍體，疑似是女嬰的雙胞胎姊妹。

大熊貓福莞遭潑水驚嚇 飼養員暖抱撫摸安慰

因為脊椎問題天生只能爬行的大熊貓福莞目前7個月大，日前牠在成都大熊貓繁育研究基地遭到遊客潑水，受驚嚇的牠躲到角落裡不斷發...

大陸IKEA倉庫成網美打卡點！小紅書「拍照教學文」爆紅 門市出手了

大陸IKEA（宜家）家具倉庫一直以來因「工業風」、「IG風」備受大陸網紅歡迎，也吸引許多民眾前去拍照「打卡」，網絡上甚至有「宜家拍照攻略」。近日，有網友發現，上海IKEA大倉庫區域內不允許拍照。上海宜家門店...

學霸爸媽陪考研...女兒苦讀落榜崩潰 兩老高分上榜勸：看開點

準備考取研究所的過程艱辛，中國大陸就有一名24歲女子找來父母陪讀，甚至一起參加考試，沒想到最後竟是父母先考上了，神展開也登上微博熱搜...

虐貓男被「私法處理」 賞巴掌、抹糞逼吞樣樣來

中國大陸一名男子假借領養貓咪的名義，已經虐殺至少5隻貓咪，消息傳到愛貓人士耳中，讓該男子慘遭「私法」酷刑處理。

電話只敢響5秒！警嫂為緝毒夫安危 接不接通兩心情

由於常年戰鬥在緝毒戰線，為了保護家人，也為了自己工作的安全考慮，雲南保山邊境管理支隊執法調查隊的一名緝毒民警，和太太趙娟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦