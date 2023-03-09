女嬰行動遲緩 一檢查發現大腦裡有她的雙胞胎姊妹

中國大陸一名一歲女嬰因為動作發展遲緩而被送往醫院檢查。經過醫療團隊檢查後才發現原來女嬰腦中有一個胎兒形狀的屍體，疑似是女嬰的雙胞胎姊妹。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這種胎兒留存在另一名胎兒體內的情況是一種發育異常，稱之為「胎中胎」（Foetus in foetu或fetus in fetu）。這種情況非常罕見，目前有紀錄的只有200例，出現在頭骨內的只有18例。復旦大學華山醫院神經科醫生李宗澤是負責治療女嬰的主治醫師。他將整個研究過程發表在美國神經學學會的期刊《神經學》中。

女嬰已經一歲，但卻有動作發展遲緩及腦積水的情形。腦積水會導致病患頭部變大、嚴重嗜睡和癲癇。院方進行電腦斷層掃描後發現女嬰的頭骨內有10.16公分的胎兒，而且胎兒已經長出上肢、骨骼和指甲，因此認為胎兒已經在女嬰的體內發育了好幾個月。

目前院方已經將女嬰頭中的胎兒取出，不過目前仍不知道後續是否會對女嬰的健康狀況造成其他影響。

2017年，泰國也曾發現過類似個案。一名未出生的女嬰頭骨中有另外三個胎兒，而且這三個胎兒的器官發育良好，也已經有神經系統、消化系統和呼吸系統。三個胎兒透過一條動脈及一條靜脈連接女嬰，藉此吸取女嬰身上的養分。