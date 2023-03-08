快訊

俄在烏陷苦戰…台海若爆發衝突 陸動武恐有「2大顧忌」

睽違4年！尹錫悅將訪問日本 16日出發與岸田文雄會談

經典賽Live／四局胡智爲挨2安失分破功 巴拿馬先馳得點4:0領先

大陸IKEA倉庫成網美打卡點！小紅書「拍照教學文」爆紅 門市出手了

香港01／ 鄭寧
小紅書等平台有許多宜家拍照教學。 圖／擷自小紅書
小紅書等平台有許多宜家拍照教學。 圖／擷自小紅書

大陸IKEA（宜家）家具倉庫一直以來因「工業風」、「IG風」備受大陸網紅歡迎，也吸引許多民眾前去拍照「打卡」，網絡上甚至有「宜家拍照攻略」。近日，有網友發現，上海IKEA大倉庫區域內不允許拍照。上海宜家門店回應稱，若影響其他顧客購物將制止。

據《新聞晨報》報導，該門店客服表示：「一般情況下，我們要讓每個顧客滿意，如果只是拿出手機隨意拍兩張是無所謂的。但是有的人，一些網店的人他們會拿著自己的箱子，服裝來拍，影響到了其他客戶的體驗，在我們沒法判斷顧客進來是否會影響到他人的情況下，我們一般是不允許拍照的。」

小紅書等平台有許多宜家拍照教學。 圖／擷自小紅書
小紅書等平台有許多宜家拍照教學。 圖／擷自小紅書

小紅書等平台有許多宜家拍照教學。 圖／擷自小紅書
小紅書等平台有許多宜家拍照教學。 圖／擷自小紅書

宜家家居倉庫一向是網紅熱門拍照地，在小紅書、微博等平台搜索「宜家」，便會出現各種拍照相關的話題，譬如「宜家倉庫怎麼拍出廣告感」、「宜家全位置打卡拍照攻略」、「九個萬能的宜家拍照POSE」等等。

宜家的回應在網絡引起熱議，有網友深有同感表示，多次碰到網紅拍照打擾到其他顧客的情況，原以為在倉庫貨架旁拍完便會離開，但沒想到拍照人擺出各種姿勢，坐著、躺著、趴著，拍個沒完沒了。還有網友稱，自己在貨架上取貨時反被拍照人嫌棄礙事。

網友討論摘錄▼

「這些人有的是為了拍照玩，大部分都是電商直播商家，為了顯示自己庫存實力，用綠幕直播，主要目的是用來賣貨」

「還有去書店擺拍的，根本不看書！去展覽館搔首弄姿的，根本看不懂也不看，簡直是對文學和藝術的踐踏！」

「支持！都成了網紅打卡地了又不去買東西光拍照人家還做不做生意？」

「眾所周知網紅現在是個貶義詞」

「好多都是電商直播，用別人的倉庫來顯擺自己的庫存，這種行為就是空手套白狼啊！」

「人家是倉庫，不是攝影棚好吧，拖一堆設備也太離譜了​」

延伸閱讀：

IKEA宜家顧客忘我躺梳化睡覺　瞓到走光　照片引網民爆笑：認真試

IKEA宜家家居最強收納神器係「一架車」？唔止廚房用　附組裝教學

文章授權轉載自《香港01》

IKEA 網紅 電商 小紅書

相關新聞

大陸IKEA倉庫成網美打卡點！小紅書「拍照教學文」爆紅 門市出手了

大陸IKEA（宜家）家具倉庫一直以來因「工業風」、「IG風」備受大陸網紅歡迎，也吸引許多民眾前去拍照「打卡」，網絡上甚至有「宜家拍照攻略」。近日，有網友發現，上海IKEA大倉庫區域內不允許拍照。上海宜家門店...

學霸爸媽陪考研...女兒苦讀落榜崩潰 兩老高分上榜勸：看開點

準備考取研究所的過程艱辛，中國大陸就有一名24歲女子找來父母陪讀，甚至一起參加考試，沒想到最後竟是父母先考上了，神展開也登上微博熱搜...

虐貓男被「私法處理」 賞巴掌、抹糞逼吞樣樣來

中國大陸一名男子假借領養貓咪的名義，已經虐殺至少5隻貓咪，消息傳到愛貓人士耳中，讓該男子慘遭「私法」酷刑處理。

電話只敢響5秒！警嫂為緝毒夫安危 接不接通兩心情

由於常年戰鬥在緝毒戰線，為了保護家人，也為了自己工作的安全考慮，雲南保山邊境管理支隊執法調查隊的一名緝毒民警，和太太趙娟...

女132萬被搶！送錦旗謝警追回竟被捕 原來是洗錢共犯

浙江一名陳姓女子被搶錢的遭遇，竟如同電影情節反轉再反轉，不只發現朋友想「黑吃黑」，連自己詐騙犯身分都曝光，和朋友一起鋃鐺...

香港銅鑼灣圖書館驚見「全裸女」做這事 4秒影片瘋傳

公眾地方裸露屬犯法！網上今日（3月7日）瘋傳1段影片，見到有女子於銅鑼灣中央圖書館全裸出巡，只有戴着口罩，做出翻書的動作，疑似在「擺POSE打卡」。影片震驚網友，紛紛批評港女行為「不雅」，「傳統道德在哪裏？」，有人質疑該港女是否「為錢拍片」；也有網友關注為何圖書館保安未有察覺如果離譜的行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦