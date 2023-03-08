大陸IKEA倉庫成網美打卡點！小紅書「拍照教學文」爆紅 門市出手了

大陸IKEA（宜家）家具倉庫一直以來因「工業風」、「IG風」備受大陸網紅歡迎，也吸引許多民眾前去拍照「打卡」，網絡上甚至有「宜家拍照攻略」。近日，有網友發現，上海IKEA大倉庫區域內不允許拍照。上海宜家門店回應稱，若影響其他顧客購物將制止。

據《新聞晨報》報導，該門店客服表示：「一般情況下，我們要讓每個顧客滿意，如果只是拿出手機隨意拍兩張是無所謂的。但是有的人，一些網店的人他們會拿著自己的箱子，服裝來拍，影響到了其他客戶的體驗，在我們沒法判斷顧客進來是否會影響到他人的情況下，我們一般是不允許拍照的。」

小紅書等平台有許多宜家拍照教學。 圖／擷自小紅書

小紅書等平台有許多宜家拍照教學。 圖／擷自小紅書

宜家家居倉庫一向是網紅熱門拍照地，在小紅書、微博等平台搜索「宜家」，便會出現各種拍照相關的話題，譬如「宜家倉庫怎麼拍出廣告感」、「宜家全位置打卡拍照攻略」、「九個萬能的宜家拍照POSE」等等。

宜家的回應在網絡引起熱議，有網友深有同感表示，多次碰到網紅拍照打擾到其他顧客的情況，原以為在倉庫貨架旁拍完便會離開，但沒想到拍照人擺出各種姿勢，坐著、躺著、趴著，拍個沒完沒了。還有網友稱，自己在貨架上取貨時反被拍照人嫌棄礙事。

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文章授權轉載自《香港01》