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學霸爸媽陪考研...女兒苦讀落榜崩潰 兩老高分上榜勸：看開點
準備考取研究所的過程艱辛，中國大陸就有一名24歲女子找來父母陪讀，甚至一起參加考試，沒想到最後竟是父母先考上了，神展開也登上微博熱搜。
綜合陸媒報導，小陳（化名）表示自己從去年開始準備考研究所，父母為了幫助她增添點信心，也和心愛的女兒一同挑燈夜戰。不料成績出爐的當天，卻發生了父母考上、本人落榜的窘境。
小陳後來指出，由於父母皆是畢業於重慶大學的高材生，從小就被父母的光環壓得死死的，這次父母親紛紛挑戰母校的法學院研究所、教育學院研究所，竟雙雙考出386分及逾390分高分上榜，自己報考華南師院卻只考了300分。
對此，父母也勸沒有成功上岸的小陳「看開點」，她倒是自嘲「再苦不能苦爸媽，再窮不能窮教育」，現在輪到自己工作當起在職備考生，提供父母讀日間部的研究所了。
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