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虐貓男被「私法處理」 賞巴掌、抹糞逼吞樣樣來

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因為虐貓被愛貓人士處以私刑。圖擷自YouTube
男子因為虐貓被愛貓人士處以私刑。圖擷自YouTube

中國大陸一名男子假借領養貓咪的名義，已經虐殺至少5隻貓咪，消息傳到愛貓人士耳中，讓該男子慘遭「私法」酷刑處理。

NEXT SHARK報導，這起事件發生在2月25日，虐貓的李姓男子常在江蘇省蘇州市一處商場領養貓咪，不過其實領養貓咪的目的不是為了讓牠們有個安居的家，而是要凌虐貓咪。男子不但將虐貓過程錄下，還毫無悔意的上傳到網路，這才讓消息流傳出去。

當時一名外國網友看到男子的影片，告訴中國的愛貓人士，希望能夠阻止李男虐貓。6名愛貓網友得知消息後，決定要想辦法給李男教訓，於是在2月25日到商場圍堵李男，帶到較偏僻的地方動用私刑。

這群人先是圍著他要他承認自己的罪行，接著便要李男不停賞自己巴掌，更用腳踹他。不僅如此，這群愛貓網友還要李男跪在地上，在他臉上塗抹排泄物並要求李男吞下。雖然無從得知排泄物的來源，不過據微博網友推測，李男吃下的很有可能是人類的排泄物。

愛貓網友私下處刑的影片在網路上瘋傳，影片中可以聽到李男坦承自己的確有虐貓，更坦言自己已經虐殺5隻貓咪。坦承罪行後李男被打到見血，身上還有多處瘀青。

吳中區警方於2月28日發布聲明，表示警方已經針對此案展開調查，不論是李男或涉嫌動私法的嫌犯都將面臨法律刑責。

虐貓

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