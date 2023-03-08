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香港銅鑼灣圖書館驚見「全裸女」做這事 4秒影片瘋傳

香港01／ 撰文：布萊恩
網上瘋傳1段4秒影片，見到有港女於銅鑼灣中央圖書館全裸露出。（影片截圖）
網上瘋傳1段4秒影片，見到有港女於銅鑼灣中央圖書館全裸露出。（影片截圖）

在公眾地方裸露屬犯法！網上今日（3月7日）瘋傳1段影片，見到有女子於銅鑼灣中央圖書館全裸出巡，只有戴着口罩，做出翻書的動作，疑似在「擺POSE打卡」。影片震驚網友，紛紛批評港女行為「不雅」，「傳統道德在哪裏？」，有人質疑該港女是否「為錢拍片」；也有網友關注為何圖書館保安未有察覺如果離譜的行為。

康文署回覆《香港01》查詢時表示，不清楚影片來源及拍攝時間，圖書館從沒收過相關情況的報告，但已就影片内的相關行為報警。

網上流傳的影片長約4秒，見到當時窗外天色已黑，該女子突然於圖書館內脫光衣服全裸，望向鏡頭並伸出右手觸碰書架上的書本，似乎正在「擺POSE打卡」，鏡頭更由遠至近，「裸女逛圖書館」的景象一覽無遺，但是暫未能確定影片拍攝時間。

影片震驚網友，紛紛指摘裸女行為太誇張及不雅，「傳統道德在哪裏？」、「什麼心態？」，亦有網友質疑該港女是否「為錢拍片」。另有網友關注，質疑為何圖書館保安當時未有察覺。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

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文章授權轉載自《香港01》

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