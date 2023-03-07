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男子蹲地變身人肉座椅服侍女友 網：心甘情願做張凳

香港01／ 撰文：安祖娜
網上流傳圖片，顯示相信為內地機場的安全檢查隊伍中，1名男子蹲在地上，甘願讓疑為女友的女子坐於其背上等候，兩人若無其事玩手機。（fb「好fashion呀你」圖片）
網上流傳圖片，顯示相信為內地機場的安全檢查隊伍中，1名男子蹲在地上，甘願讓疑為女友的女子坐於其背上等候，兩人若無其事玩手機。（fb「好fashion呀你」圖片）

常言愛要以行動表達，網上流傳圖片，顯示相信為大陸機場的安全檢查隊伍中，1名男子蹲在地上，甘願讓疑為女友的女子坐於其背上等候，兩人若無其事玩手機，似乎已習慣相關動作。網民看過相片，不禁形容男方「心甘情願做張凳」，又質疑女方是野蠻女友，才會要求男友如此「貼身服侍」。

相關圖片被網民轉載至facebook群組，背景顯示以簡體字標示「安全檢查」及「愛心通道」的櫃位，相信為大陸機場。圖片可見，排隊等候安檢的各隊伍也出現人龍，1對男女疑等候多時，只能玩手機打發時間。

不過最吸睛的是，身穿黑白花紋外套的男子手持一袋生果弓着背蹲於地上，腳前則放有相信屬於女伴的手袋及其他物品，至於身穿鮮綠色外套的疑似女友竟直接坐於男方的背上，若無其事當他為「人肉座椅」繼續用電話，場面令上載相片的網民形容為「心甘情願做張凳」。

相片一出即引來網民討論，不少人均驚訝相中男子竟願意以身體「服侍」女友，「縱鬼壞晒」、「想知條仔之後可唔可以自己起身」、「條頸送咗畀你囉」。亦有人二次創作古巨基歌曲《愛與誠》的歌詞「做隻貓做隻狗不做情人」，笑言男子「唔做貓唔做狗寧願做凳」。

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文章授權轉載自《香港01》

https://www.hk01.com/%E7%86%B1%E7%88%86%E8%A9%B1%E9%A1%8C/874432/%E8%A1%8C%E5%8B%95%E7%A4%BA%E6%84%9B-%E7%94%B7%E5%AD%90%E8%B9%B2%E5%9C%B0%E8%AE%8A%E8%BA%AB%E4%BA%BA%E8%82%89%E5%BA%A7%E6%A4%85%E6%9C%8D%E4%BE%8D%E5%A5%B3%E5%8F%8B-%E7%B6%B2%E6%B0%91-%E5%BF%83%E7%94%98%E6%83%85%E9%A1%98%E5%81%9A%E5%BC%B5%E5%87%B3

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