「想看死後有誰記得我」8旬老翁舉辦「活人葬禮」遊街惹議
中國大陸一名獨居老翁為了知道自己過世後是否有人紀念，決定在還在世時舉辦「活人喪禮」，不過卻惹得當局不太高興。
據《南華早報》報導，中國一名84歲張姓老翁在2月27日時舉行喪禮，引來民眾圍觀。張姓老翁在受訪時表示，他會想要辦喪禮，一方面是為了好玩，另一方面則是想知道自己死後是否有人紀念。
喪禮舉辦當天老翁宴請100多名當地村民，村民們在用完餐後陪老翁開始舉行喪禮繞街。老翁準備了一台卡車及一具紅色棺材，將自己綁在棺材上躺著。卡車載著棺材及老翁在街上繞行，老翁也不時坐起身來朝圍觀民眾揮手。
雖然整個喪禮花了2萬人民幣（約8萬8千元台幣），但張姓老翁一點也不覺得浪費。他表示，兩年前妻子去世，5個孩子也都到外地工作，他一直以來都獨自居住，感到非常寂寞。舉行喪禮讓他覺得有事情可以做，他很享受整個過程。
當地村民受訪時表示，老翁來請他們幫忙辦喪禮時，他們一開始有嚇一跳，不過後來也覺得這個想法很有意思，決定協助老翁。不少網友看到影片以後也紛紛留言表示讚賞老翁的人生態度，認為他懂得享受人生。
不過地方當局並不認同老翁的做法，認為老翁此舉是不尊重當地的喪葬習俗，已經針對此事展開調查。
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