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大媽硬擠搶位逼走2女 事後冒出1句話惹公憤

香港01／ 撰文／布萊恩
大陸女生於小紅書發文表示，搭地鐵時座位爆滿，但有大媽竟然「插縫坐人邊上」，把旁邊乘客擠走。（小紅書）
大陸女生於小紅書發文表示，搭地鐵時座位爆滿，但有大媽竟然「插縫坐人邊上」，把旁邊乘客擠走。（小紅書）

搭地鐵無座位，也不用搶位吧？有大陸女生於小紅書發文表示，搭地鐵時座位爆滿，但有大媽竟然「插縫坐人邊上」，把左邊後生女擠走後，再叫丈夫坐下把右邊的後生女也擠走。大媽「成功」後，更爆出一句離譜說話，引來網民公憤，「這波操作簡直看呆我」、「要我我就不讓」、「尊老，尊的是人，不是年齡」。

該大陸女於小紅書以「新時代佔座方式，你絕對想不到！」為題發文，指周三（3月1日）早上乘坐5號線地鐵，由於是人流高峰，「很多坐的滿滿當當」，然而有位「阿姨」一上車就「插縫坐人邊上」，把其左邊的女子擠走；得手後「阿姨」再叫其丈來坐下，把右邊的女子也擠走，掃除了左右「障礙」。

從樓主上載的相片見到，車廂內的確相當擠迫，座位也已滿座，而「阿姨」已成功搶佔座位，「我拍的這張照片是左邊那姑娘已經起來了，所以才有空，開始的時候中間只有很小的縫，連雨傘也放不下的」。

搶佔座位本已十分離譜，但樓主表示，「阿姨」搶座位後竟然發表「勝利宣言」，「（阿姨）最後來了一句，現在年輕人知識份子，懂事」，令人無語。

事件引來網民熱議，紛紛批評大媽做法，「這波操作簡直看呆我」、「要我我就不讓」、「儘管我們說要尊老愛幼，但是讓是情份」、「尊老，尊的是人，不是年齡」、「好好說可以讓，看這個精神頭應該比打工人身體好」、「遇到過這種，直接懟」、「幹嘛總是挑女孩子，有本事插到老爺們堆裏去」。

也有網民稱，遇到這種情況，「會往邊讓一下讓老人進來坐，可能也真是累了站不動」。

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文章授權轉載自《香港01》

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