陸女港餐廳點「茄子飯」卻來了XX飯 網笑：語言誤會

香港與大陸正式通關，旅遊業正漸漸復甦，也可以看到街上的大陸遊客數量有慢慢增加的跡象。雖然陸港文化的差異有時會帶來矛盾，但是同時也會帶來不少的趣事。最近一位在港留學的大陸生分享一件趣事，表示自己在餐廳吃飯時點「茄子飯」，最後卻來了一份「特別餐點」，惹來網友爆笑。

香港有不少優秀的大學學府，吸引不少外來的學生就讀，當中也不乏大陸學生。最近一名在港大陸留學生在小紅書發帖分享一段趣事，她指自己日前在香港城市大學的餐廳內吃飯。當走入食堂時，她表示自己用普通話向收銀員落單，說：「要一個茄子飯」，收銀員回「叉燒茄子嗎？」她雖然心想怎麼茄子飯還有叉燒，但是就口快快回覆收銀員「對..」。

然而一場美麗的誤會就此發生，付款後她拿著由收銀員給她的收據，再看一看上面寫著的「叉燒切雞飯」，才瞬間頓悟到普通話的「茄子飯」與「切雞飯」的發音相似，讓收銀員誤會了她的餐點，才問她是不是「叉燒切雞飯」，誤打誤撞之下，到手的就是一碗叉燒雞飯，還有一杯凍檸茶，非常之有港式風味。

雖然明明茄子飯變成切雞飯十分可憐，但是網友看到她的遭遇後紛紛爆笑，表示「茄子飯銷量不好的原因找到了！」、「究竟是誰的普通話不好」、「收銀員有自己的想法」、「普通話茄子跟切雞的音還是比較近的」，更有網友就錯重點地表示「可是它看起來好好吃」，樓主就回覆「而且還很便宜，$26HKD中有凍檸茶」。

除此之外，帖子也吸引了即將出發到香港旅遊的內地網友留言，表示「救命，馬上要去了，所以茄子要怎麼說才是茄子？」友善香港網友就教路如果遇到普通話不太好的店員，下次可以試著講「矮瓜」就會減少誤會，也顯得更有粵語風格，更笑稱可以再加一句「紫色的那個」，就一定可以順利的吃到「茄子飯」了。

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文章授權轉載自《香港01》