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婚宴赫見留桌「仇家親戚」網友恍然大悟：我就是這個姓

香港01／ 文・布萊恩
擷自小紅書
擷自小紅書

結婚一生一次，自然要大排筵席呼朋喚友到場，但竟然連「仇家」都要請？網絡近日瘋傳圖片，一對新人疑似於酒店擺酒時，竟特意設置一桌「仇家親戚」。

網民看後嘩然，直指「仇家能請過來，請了也能來，說明都挺厲害」、「換成冤種親戚會不會好聽點」、「過來就是看你還有什麼花招」。

不過也有眼利網友分析出，其實「仇家親戚」並非指「仇人」的親戚，而是姓「仇」的親戚，另其網民爆笑，「笑死哈哈哈哈哈哈哈」、「本來沒覺得好笑 看到你評論解釋才反應過來，笑傻了」、「我就是這個姓」。

有網友在小紅書發布這張圖片，留言「親戚你好！親戚再見！」從圖片見到，婚宴桌中央放置了紅色紙牌，大字寫上「仇家親戚」，而圖片未見到有賓客在這桌坐下，未知是否仍未開始入席。

這張「震撼」圖片隨即在網絡瘋傳，有網民大讚主人家勇敢厲害，「仇家能請過來，請了也能來，說明都挺厲害」、「這桌真不是隨便都敢坐，誰結婚請仇家的」、「誰敢來坐？」、「換成冤種親戚會不會好聽點」、「過來就是看你還有什麼花招」。

但也有大批心水清網民分析出背後原因，其實「仇家親戚」並非指「仇人」的親戚，而是姓「仇」的親戚，「人家姓仇」、「我就是這個姓」，令其他網民恍然大悟，紛紛爆笑，「笑死哈哈哈哈哈哈哈」、「中伏」、「本來沒覺得好笑，看到你評論解釋才反應過來，笑傻了」。

亦有網民認為，設置名牌時應懂得變通，以免產生誤會，「人家姓仇，做卡人情商直下，靈活變通一下，寫成男方或女方親戚，不就好了」、「做這個就是酒樓的人，別指望能做得有多完美」、「改成仇府」、「有親戚兩個字算不錯了，我見過只寫仇家的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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