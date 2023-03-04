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新娘出場方式像「觀世音下凡」 網友全笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
新娘乘坐巨型飛天鵝出場，卻被網友批評超俗氣。圖擷自抖音
新娘乘坐巨型飛天鵝出場，卻被網友批評超俗氣。圖擷自抖音

中國大陸一名新娘進場時不只騎著「飛鵝」入場，現場還為她打上超迷幻的燈光。不過這樣用心的設計不但沒讓她獲得好評，還被網友批評「太俗氣了」。

《南華早報》報導，這起事件發生在大陸河北省。新娘進場時並未選擇一般的入場儀式，在浪漫的音樂聲中緩步走向舞台，而是選擇坐上婚宴會場提供的「飛天鵝」。

原來這隻飛天鵝是該婚宴會場的知名賣點，天花板裝設的軌道讓新娘看起來就像用「飛」的進場，不僅如此，鵝的身上還掛著一朵喜氣的大紅花，「飛行」的過程中，天鵝還緩緩地拍動翅膀，搭配現場復古舞廳般的燈光，看起來好不尷尬。

不過這樣的進場方式可不是人人買單，有網友就說：「到底是誰說服新娘的？」還有人說：「如果這是我的婚禮，我絕對會被我朋友笑一輩子」、「癩蝦蟆想吃天鵝肉……新郎會坐癩蝦蟆出場嗎？」另一名網友則開玩笑說看起來很像觀世音。

婚禮

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