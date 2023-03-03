三個新娘長一樣！三胞胎姐妹同天結婚 賓客嗨爆搶拍照

三胞胎同天結婚！近日中國大陸一場婚禮引發外界熱議，三胞胎姐妹選在同一天結婚，三人長相幾乎一模一樣，賓客都感到相當稀奇，紛紛搶著跟三人拍照。

根據微博影片指出，本月1日一場舉辦在大陸福建廈門的婚禮引發關注，全是因為三胞胎姐妹選在同一天結婚，三胞胎的蔡姓鄰居表示，當天是三胞胎女方辦理聯合婚禮，共宴請60多桌，三名新郎則是各自回家再舉辦。

蔡姓鄰居表示，難得遇到三胞胎結婚，大家都覺得很稀奇，紛紛搶著跟她們拍照，由於三人長得一模一樣，因此連鄰居都分不出來誰是誰。

網友則留言「三個女人同時結婚，雖然是喜事，但父母應該也更感到不捨」、「三喜臨門意義非凡」、「跟姐妹一起結婚很值得紀念」、「別開生面的婚禮，省錢又省力」。