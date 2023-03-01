港鐵馬賽克瓷磚設計有涵意？原則曝光超講究 一種車站專門用紅色

每日有不少人都會乘搭港鐵返工返學，是香港人最常用的交通工具之一。相信大家都留意到各個車站都有不同的設計和顏色，如中環使用紅色，而鑽石山站使用黑色。但不知大家又是否了解地鐵站配色背後的原因呢？

香港的地鐵站以多種不同配色設計令人印象深刻，有不少人都會以顏色分辨當前車站。日前有網友在「小紅書」上分享到地鐵站標誌性的馬賽克瓷磚設計和配色其實深有意義，編輯翻查資料發現地鐵站配色主要以4種方式作決定。

字面意思+環境取色

第一種是以車站名稱字面意思作決。就如黃大仙站使用黃色、藍田站使用藍色、荔枝角站沿用紅色等等；以站名中所含的顏色或相關的物品選色。雖然大部份車站都是以較單調顏色設計，當中彩虹站以彩虹色設計、鑽石山以黑色作主色加上白色和銀色閃片作點綴造成鑽石的閃爍效果，極具標誌性。車站亦會從環境取色，參考車站周圍環境作啟發。例如雖然黃埔站名字中有「黃」字，但因近海而選用藍色，而香港大學站靠山則使用綠色。

繁忙車站使用鮮色、配合相鄰車站

但除了以上兩種原則之外，地鐵站亦有較隨機的選色方法。其中一種就是繁忙車站會使用較亮的顏色，人流較密集、有多條路綫交叉的大站，大部份都使用較鮮豔、醒目的顏色。如旺角、中環、荃灣和紅磡站就選用紅色。

而最後一種配色方法則最為被動，注重選擇與鄰近站顏色的反差。為了避免與鄰近車站顏色太相似造成混淆，就會選擇反差較大的兩種顏色。例如西營盤站的紫色正是旁邊上環站黃色的對比色。

據港鐵首席建築師Andrew Mead所說，地鐵站一開始使用不同鮮豔顏色作配色是因地下沒有窗戶、缺乏自然光，令月台看起來較陰沉。再加上1970年代當時仍有部份人口不識字，因此地鐵配色的功能性很重要，讓每一個站都有自己的個性、提升辨識度。

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文章授權轉載自《香港01》