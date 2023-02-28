快訊

T1聯盟／首度參加三分球大賽 壓軸「魔獸」霍華德預賽遭淘汰

疫情連續2天跌破萬例 今本土9908例 羅一鈞：明最高2萬例

香港名媛遭分屍「頭顱和蘿蔔煮一鍋」 高大成曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孩子挑食！父母連包「33天水餃」他吃到崩潰：看到就哭

聯合新聞網／ 綜合報導
男童連吃了33天水餃，讓他只要看到水餃就崩潰。 圖／ingimage
男童連吃了33天水餃，讓他只要看到水餃就崩潰。 圖／ingimage

大陸有一名男童平常很挑食，只喜歡吃水餃，父母為了要矯正他的壞習慣，竟決定連續33天只替他準備水餃，沒有其他食物，讓男童只要看到水餃就崩潰，網友看到後罵聲不斷，認為家長會讓孩子對喜愛的事物產生恐懼。

根據陸媒「水母網」報導，這起事件發生在大陸山東省，有一名男童愛吃的食物就是水餃，就算把同樣的餡料弄成其他食物也都沒興趣，面對男童的挑食壞習慣，父母想到一招對付。

父母決定連續包水餃33天，直到最後男童只要看到水餃就崩潰、甚至哭倒在床上，他們才停止包水餃，並且把過程全程錄影下來與網友分享。

男童只要看到水餃就崩潰。 圖／取自微博
男童只要看到水餃就崩潰。 圖／取自微博

但這行為卻引來網友反轟，「為什麼要這樣？讓孩子對自己喜歡的東西產生恐懼」、「不明白家長這樣做的心態是什麼？」、「有必要這樣嗎？」、「太窒息了，什麼鬼家長都有」、「不批評父母的行為，單純覺得心疼這孩子」。

水餃

延伸閱讀

便當店咖哩為什麼是螢光黃？ 網解答添加「這物」：成本便宜

以為「日本雞蛋比台灣便宜」想進口發財 矢板明夫貼價格曝真相

旭集Buffet「狂吃1海鮮」老闆會哭？老饕曝內行吃法：輕鬆回本

宜蘭買蔥油餅...老闆收完錢「突喊少1百」手法網嚇壞：是慣犯

相關新聞

孩子挑食！父母連包「33天水餃」他吃到崩潰：看到就哭

大陸有一名男童平常很挑食，只喜歡吃水餃，父母為了要矯正他的壞習慣，竟決定連續33天只替他準備水餃，沒有其他食物，讓男童只要看到水餃就崩潰，網友看到後罵聲不斷，認為家長會讓孩子對喜愛的事物產生恐懼。

學生外送餐點頻繁被偷...警衛蹲點等疑犯 意外抓到「超萌偷吃賊」

中國大陸高校不少學生都會點外送，部分高校出於安全考慮施行「外送不進校」原則，加之此前疫情封控，學生通常需自己到指定位置提取，外送被盜、錯拿事件亦有發生。據《今日頭條》文章，湖南某高校曾在某段時間頻...

自願勞動？大陸73歲婦扛水泥 半小時卸8噸、每袋賺2元

中國農村就業環境差，經濟水平較低，使得老人被迫冒險從事重體力工作賺錢養家。近日有一段視頻顯示，河南兩位70多歲老人合力卸...

「咬牙切齒真難看」高三女高考誓師 卻遭網暴

湖南桑植縣某中學舉行高考衝刺百日誓師大會，一名高三學生代表激情澎湃的發言燃爆全場，即使不在現場，隔著屏幕也能感受到她心中...

「證明你媽是你媽」長春85歲婦困境掀熱議

一名大陸網友日前發影片吐嘈，已在廣州落戶的妹妹，把住在長春的85歲老母接過去同住，為方便以後生活，申請為辦理戶籍證明資料時，...

她想賣房救重病兒 夫要求分房款：他活不久 別治了

福建福州一名母親想賣房為身罹重病的22歲兒子籌備人民幣近百萬元的手續費，沒想到卻遭丈夫反對，認為「兒子活不了半年，不需要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦