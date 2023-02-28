孩子挑食！父母連包「33天水餃」他吃到崩潰：看到就哭

大陸有一名男童平常很挑食，只喜歡吃水餃，父母為了要矯正他的壞習慣，竟決定連續33天只替他準備水餃，沒有其他食物，讓男童只要看到水餃就崩潰，網友看到後罵聲不斷，認為家長會讓孩子對喜愛的事物產生恐懼。

根據陸媒「水母網」報導，這起事件發生在大陸山東省，有一名男童愛吃的食物就是水餃，就算把同樣的餡料弄成其他食物也都沒興趣，面對男童的挑食壞習慣，父母想到一招對付。

父母決定連續包水餃33天，直到最後男童只要看到水餃就崩潰、甚至哭倒在床上，他們才停止包水餃，並且把過程全程錄影下來與網友分享。

男童只要看到水餃就崩潰。 圖／取自微博

但這行為卻引來網友反轟，「為什麼要這樣？讓孩子對自己喜歡的東西產生恐懼」、「不明白家長這樣做的心態是什麼？」、「有必要這樣嗎？」、「太窒息了，什麼鬼家長都有」、「不批評父母的行為，單純覺得心疼這孩子」。