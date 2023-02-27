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學生外送餐點頻繁被偷...警衛蹲點等疑犯 意外抓到「超萌偷吃賊」

香港01／ 范玉瑩
大陸湖南某高校曾在某段時間頻發外送餐點被偷事件，學生反映後經查，罪魁禍首竟然是校園中不時出沒的流浪貓們。 圖／擷自今日頭條
大陸湖南某高校曾在某段時間頻發外送餐點被偷事件，學生反映後經查，罪魁禍首竟然是校園中不時出沒的流浪貓們。 圖／擷自今日頭條

中國大陸高校不少學生都會點外送，部分高校出於安全考慮施行「外送不進校」原則，加之此前疫情封控，學生通常需自己到指定位置提取，外送被盜、錯拿事件亦有發生。據《今日頭條》文章，湖南某高校曾在某段時間頻發外送被偷事件，學生反映後經查，罪魁禍首竟然是校園中不時出沒的流浪貓們。

文章稱，不少學生反映自己的外送被偷，還有學生反映自己點的漢堡餐外包裝被丟在學校的草坪中，覺得十分生氣。學校調查發現，偷外送的竟是學校中的流浪貓們。

據警衛稱，事發時他照例蹲守「案發現場」，等了半天沒有看到嫌疑人，反而有隻流浪貓在附近轉來轉去，不一會便十分熟練地向學生外送放置區靠近。「偷」到外送後，貓咪飛速逃跑，手法嫻熟，背影瀟灑，但最後還是被警衛「拘捕歸案」，批評教育了一頓。

文章稱，當時正值冬季，「流浪貓偷外送」事件傳出後，全國不少高校也表示有類似事件發生。有流浪貓明目張膽地將外送食物叼走，也有流浪貓安靜在外送旁蹲守。

有流浪貓明目張膽地將外送食物叼走。 圖／擷自今日頭條
有流浪貓明目張膽地將外送食物叼走。 圖／擷自今日頭條

流浪貓安靜在外送旁蹲守。 圖／擷自今日頭條
流浪貓安靜在外送旁蹲守。 圖／擷自今日頭條

文章稱，因冬季寒冷，流浪貓需要更多食物儲存能量，以抵禦嚴寒，學校學生知曉真相後也會不時投餵貓咪。文章同時呼籲大眾遇到類似事件可以寬容處理，善待地球生靈。

值得關注的是，大陸不少高校學生都曾自發為校園中的流浪貓進行訊息錄入，形成系統化的數據庫，方便對流浪貓的照顧看管和領養救助。

北京大學曾推出「北大貓咪圖鑒」小程序，通過貓咪的樣貌、性格等特徵進行識別，在方便學生了解貓咪性格的同時，也能減少過度投餵、被貓抓傷等事件的發生。

四川大學的學子們為校園中的流浪貓們集體製作了「貓咪員工花名冊」，分為在職員工、跳槽員工、退休職工、實習職工等。在職員工是生活在校園中且有人照顧的貓咪，跳槽員工是已經被領養且健在的貓咪，退休職工是失蹤3個月以上或已經去世的貓咪。

北大推出的「北大貓咪圖鑒」。 圖／擷自微博
北大推出的「北大貓咪圖鑒」。 圖／擷自微博

四川大學的學生想通過這樣一款紀念相冊，宣傳川大的流浪貓，幫助它們被領養救助。 圖／擷自微博
四川大學的學生想通過這樣一款紀念相冊，宣傳川大的流浪貓，幫助它們被領養救助。 圖／擷自微博

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文章授權轉載自《香港01》

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