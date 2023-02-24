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出遊約朋友卻要先問媽媽 背後原因曝！眾人搶報名：我也要當媽寶

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸作家想到三亞等地旅遊，詢問朋友是否願意一同出遊。圖為三亞國際免稅城。（中新社）
大陸作家想到三亞等地旅遊，詢問朋友是否願意一同出遊。圖為三亞國際免稅城。（中新社）

成年人事事問媽媽意見可能會被歸為「媽寶」，近日大陸作家沈三廢分享，他約朋友出遊，對方卻說「先問問媽媽」，本以為朋友也是媽寶，一問背後原因讓他相當驚訝，甚至讓其他網友紛紛搶喊「我也要當媽寶！」

沈三廢23日在微博發文表示，他近日與朋友說想去旅遊，詢問對方是否願意同行出遊，朋友詢問旅遊目的地為何，他則回答「三亞、雲南、成都都有可能」，想不到朋友竟回答「你等下，我去問問媽媽」。

沈三廢不解詢問「怎麼了，多大歲數了，怎麼出去旅遊還要問媽媽？」朋友則回應「喔，不是，就是問看看我家在三亞、雲南、成都的房子有沒有租出去，沒有的話我們兩個可以去住」。霸氣的回答讓沈三廢直言「我都傻了！」

其他網友則留言「愣了半天，不知道說什麼好，抹一把心酸的眼淚」、「我不是來拆散你們的，我是來加入這個家的」、「我也要當媽寶」、「怎麼都想不到回答會是這樣的」、「這樣的朋友來一打」、「好想結識一下這位女菩薩」。

三亞 微博

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