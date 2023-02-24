私家車車頭驚見2個棺材模型 港女驚訝高呼：什麼玩法？網友批無知是工作

在車頭放置「棺材仔」原來有特別用意？近日網上流傳1段影片，一對男女拍攝停泊在路邊的1輛私家車，可見該車車頭位置放有兩個小型棺材模型，男女顯得十分驚訝，女子更高呼「車頭擺兩個棺材什麼玩法」。影片引起熱議，有網民批評「少見多怪加無知」、「好奇怪咩！升官發財都不認識」。

六壬法科玄術師傅司徒法基（法基師叔）曾於facebook發文解答車頭放小型棺材模型的用意，指出有些人會當作是「招財及升職的吉祥擺設」，另有從事殯儀業的人或風水師傅放在車上，以告知他人其職業。

YouTube頻道「車CAM特警」周一（20日）上載1段題為「直擊 - 車頭放棺材咩玩法？不用大驚小怪」的影片，可見一對男女拍攝1輛私家車的車頭，女子高呼「車頭擺兩個棺材什麼玩法」、「1個中式棺材，1個西式棺材」，又形容「好大個呀」，男子則附和道「幾大個棺材」、「幾犀利，嘩」。

不少網民留言嘲諷片主無知，「幾條友去批評人哋架車之後擺上網係咩玩法？」、「片主懶聰明地問，只顯得無知」、「好多人都知道升官發財啦，要不要這麼誇張」、「沒文化真可怕！」，有人指出「紅磡，做殯儀業，那行很多都有」。

六壬法科玄術師傅司徒法基（法基師叔）曾於facebook發文，解答車頭放置小型棺材模型的用意，他指「棺材仔」在中國某些地方和東南亞某些國家的宗教中是吉祥物，中國古人也有云「棺材乃升官發財」之意思，故有些人當作是「招財及升職的吉祥擺設」。

司徒法基又指，有說法指橫放「棺材仔」是用來招偏財或橫財；另有從事殯儀業的人或風水師傅會放置「棺材仔」在車上，以告知他人其職業。

好人好事｜的士車窗插2支大香 網民稱與白事有關 讚司機肯載恐怖！殯儀館員工凌晨上班 死者竟「復活」睜眼對視 真相極心寒

片中可見，私家車車頭分別放置了1個中式棺材及1個西式棺材模型。（「車CAM特警」YouTube影片截圖）l

延伸閱讀：

內地女來港遇暖心事被震撼 激讚港人1優點：太好了吧！我愛香港

「香港優才」製內地人申香港永居攻略 教做5步：港居民身份好拿

文章授權轉載自《香港01》