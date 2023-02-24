住酒店召妓竟是妻子 怒夫一看正臉暴打後續更狂 2人下場糗大了

召妓對象竟是妻子，真的一言難盡。內地陝西省西安市張姓男子入住酒店時心癢難耐，半夜打電話「買春（召妓）」，沒想到叫來的「小姐」竟是自己妻子。張男隨即怒火中燒，暴打妻子。妻子慘叫聲驚動附近住客及工作人員，報警處理，最終2人被判行政拘留及罰款。

綜合媒體報道，張男長年在外工作，家中大小事由其沈姓妻子照顧，一家人平常只有過年、暑假相聚。至今年過年前張男按平常返鄉，由於抵達時已是半夜時分，為免麻煩家人，於是入住附近酒店，想待第二天早上再回家。

當晚張男準備睡覺時，發現門縫有印上電話及性感美女圖片的廣告卡片塞進房，令他心癢難耐，於是打電話叫來「小姐」。不久後傳來敲門聲，張男開了門就跳回床上，等着「小姐」服務，詎料「小姐」進來看了一眼立即轉身就跑，張男感到奇怪於是衝出攔下「小姐」，竟發現「小姐」就是自己的妻子。

發現妻子瞞着自己「賣春」，張男怒火中燒當場把妻子壓在地上拳打腳踢並責罵。妻子凌厲慘叫聲驚動附近住客及工作人員，報警處理。

警方到場後把張男2人帶回警署，最終張男被處以8天行政拘留、罰款400人民幣（約台幣1750元）；妻子則被處以3天行政拘留、罰款200人民幣（約台幣880元）。

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文章授權轉載自《香港01》