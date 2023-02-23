錢付了牙拔了診所卻倒了！16位患者交154萬卻慘成「無牙老人」

《北京青年報》報道，北京德貝口腔門診部有限公司（簡稱「德貝口腔」）突然閉店，2月21日，聯繫到的16位患者稱他們共交給德貝口腔154萬餘元（人民幣，下同），但現在面臨著牙被拔完、新牙沒種、要錢無門的尷尬境地。

患者韓女士更憤怒表示，「這診所把我牙都拔了，人卻跑了。」據了解，韓女士正在進行植牙的療程，已經交了21萬，卻落得上膛牙齒全空但新牙無得種的尷尬處境。

十餘位老人154萬餘元「落空」

患者韓女士今年75歲，她表示，因為自己做過胃癌手術，消化不好，吃東西需要儘量嚼碎，所以一直想將自己的上半口假牙換成種植的。「我鑲牙就是想多活幾年，可我交了21萬多，這醫院把我牙都拔了，人卻跑了。」

韓女士透露，2020年她到德貝口腔進行諮詢，對方聲稱「18.8萬元全包」，於是韓女士交付10萬元定金。在接受治療後，韓女士此前的假牙戴不上，只能選擇德貝口腔配備的「臨時牙」等待植牙療程開始，於是韓女士又多付11萬元。

在開始正式植牙前，牙醫診所又多次推託。韓女士說，診所不是說因為疫情關係，就是醫生有事，幾次推諉下來，時間就到2022年。這一年來，韓女士只能戴著臨時牙，不僅吃飯會掉，就連咬合都是難題，米飯不敢吃，饅頭會黏牙，蔬菜咬不斷，夜間還總會因為牙床的脹痛感難以入眠。

韓女士原先想著，自己只要等到種上牙就沒事了，不料2022年10月13日，韓女士到診所發現德貝口腔大門緊閉，上面還貼著裝修公告。韓女士到了其他分店諮詢，過沒幾天連分店都倒了。《北京青年報》指出，與韓女士相同遭遇的老人至少有16位，共涉及154萬餘元，其中金額最高的老人，花了31萬元。

這些病患在漫長等待植牙期間，店門就關了，韓女士表示，「老闆跑了，我們遇到了投訴無門的困境。」她指出，自己也曾想找其他診所種牙，可「工程」進行了一半，沒有診所敢冒風險接收，即便願意接收的，也是價格不菲。

牙醫診所積欠房租、物業費 老闆疑跑路

德貝口腔的海澱分院位於海澱區國際財經中心二層，大廈物業公司負責人表示該店鋪欠物業費不給，老闆目前處於「失聯」狀態，「連法院送傳票都不知道往哪送」，物業公司負責人無奈表示。

企查查顯示，德貝口腔目前處於經營異常狀態，因房屋租賃糾紛及勞動合同糾紛被判賠償後，未履行還款義務，德貝口腔和法定代表人陳金池被法院列為失信被執行人，並有12次被採取限制高消費措施。

最近兩起公開案件為2023年2月17日，因2起房屋租賃合同糾紛，被發起非訴保全審查案件，共被凍結了1500餘萬元，陳金池因融資租賃合同糾紛，被凍結170萬元的股權。

疫情下牙科行業受到衝擊 老闆：老家房子已抵押

《北京青年報》採訪德貝口腔前高管李先生。李先生說，德貝口腔的主要客戶群體為老年人，是北京較早專職為老年人牙體種植的機構，最輝煌時，有170多位職工，其中醫護人員達70餘人，外聘專家8名。

李先生表示，自己和老闆陳金池算是朋友，「近年來因為經營問題，他經常會拖欠醫護人員的工資，但每次都能妥善解決」，他印象中，德貝口腔曾拖欠醫護人員3個多月的工資。

德貝口腔法定代表人陳金池後主動回應《北京青年報》坦言，自從疫情開始，牙科行業受到了不少衝擊。「三年時間裡，我兩家門店都停了16個月。」陳金池說，疫情期間，兩家門店一年就要1000多萬的房租費用，再加上兩家診所150多名員工的工資，一年至少兩三千萬的開銷。

陳金池說，為了讓德貝「活下去」，他連自己老家的房子都抵押了，算上私人借貸，一共將1200萬的錢款補貼到了德貝的帳戶，可門店開不了，房租照收不誤，工資不能不發，他欠種植牙廠商的錢也還不上，窟窿越來越大。

陳金池表示，自己沒有錢退款給客戶，「我想著再借點錢，和朋友再開一個牙科診所，或者租一間診所，一面接納新顧客，一面為未完工客戶做善後工作，但目前還在籌錢。」

律師：要有證據意識付款憑證要保留

北京京本律師事務所主任、律師連大有表示，德貝口腔的行為如果是「真收費，假服務」就涉嫌合同詐騙。

而對於類似的未消費就繳納大額費用的服務，連大有提醒消費者，一定要有證據意識，對付款憑證要保留，對於直接支付到個人帳戶上的要慎重，出現服務不及時的要抓緊維權或要求賠償，同時要注意發揮消費者協會等組織的作用。

律師表示，個人維權難，資訊不對稱等因素的影響，導致案件發生後個人維權成本高，「遇到侵權或被騙時，消費者要發揮消協或工商部門的作用，將損失匯總，方便維權。」

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文章授權轉載自《香港01》