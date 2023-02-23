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不當工程師賺更多！他轉職開早餐店「年賺百萬」爽開分店

聯合新聞網／ 綜合報導
工程師在一般人的印象中屬於高薪職業，但沒想到開早餐店能賺更多。示意圖/ingimage
工程師在一般人的印象中屬於高薪職業，但沒想到開早餐店能賺更多。示意圖/ingimage

工程師在一般人的印象中屬於高薪職業，但沒想到開早餐店能賺更多！中國大陸廣州一名擔任工程師的鍾姓男子，由於家庭開銷大，薪水入不敷出，因此毅然決然辭去工作，自己開間早餐店，沒想到年收入高達30萬元人民幣(約新台幣132萬)，讓他相當慶幸當初做的決定。

根據陸媒「白鹿視頻」報導，鍾男畢業於廣東理工大學計算機系，畢業後到廣州擔任工程師，起薪約8000元人民幣(約新台幣3萬5)，隨著年資增加，薪水陸續調整至1萬多元（約新台幣4萬4）。但後來鍾男娶妻生子，家庭開銷越來越大，光憑這份薪水養家幾乎不夠，2年下來只存下2萬元（約新台幣8萬8）左右，因此決定離職創業。

鍾男陸續創業幾次，最終決定在江門開間早餐店，每天營業時間為上午5點至下午7點，鍾男前期投入約2萬至3萬元人民幣(約新台幣8~13萬)，沒想到收入遠比預期的還多，大約能淨賺30萬元人民幣。鍾男表示，預計將在今年、明天擴大展店，將店面發展成分店的形式，多開幾間店，賺更多錢，並相當慶幸當初轉職的決定。

工程師 早餐店

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