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「煩死了，離開宿舍要10分鐘！」這學校裝閘機被砲轟 每次僅1人能通過
大陸廈門工學院的學生反映，學校近日在宿舍安裝了新門禁系統，由於每次只能一人通過閘機，每當上下課人流高峰期時，樓梯、走廊都會擠滿人。
2月20日晚，廈門工學院學生在抖音拍片表示，學校在學生宿舍一樓安裝了新門禁系統，出宿舍只能像出地鐵站般，每次一人通過閘口，導致住在六樓的學生從下樓到出宿舍要10多分鐘時間，且高峰期樓梯走廊擠滿人，存在比較嚴重的安全隱患。
從影片中可看出，該宿舍的學生們密密麻麻地擠在樓梯間，從六樓緩慢地朝一樓挪動，由於每次門禁只能通過一人，效率很低。拍片者更表示「從六樓到一樓要10多分鐘，煩死了啊」。
《上游新聞》報導，廈門工學院學生與安全處的工作人員稱，已經向學校領導反映問題，領導非常重視，會積極協商此事，「至於具體怎麼改，後面會發通知的」。
有網友認為，片中的門禁系統存在很大的安全隱患，容易發生踩踏事故，若遇上火災、地震時，學生逃生時會因此受阻，甚至有人要求廈門消防部門到學校檢查。
網友這樣說：
這個遇到危險跑都來不及
這要是火災，地震，能跑幾個？
本來是看看門禁逃生合不合理，最後發現百人疏散寬度都不合格
學校裝門禁，要不要上班下班打卡啊
發生火災、地震大家都等死吧
出門不需要，進門裝一個還是可以的，禁止校外人員進入
還派個人維護秩序啊
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文章授權轉載自《香港01》
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