快訊

內行人曝梅花豬有「病變腫瘤」要少吃？ 農委會晚間發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「煩死了，離開宿舍要10分鐘！」這學校裝閘機被砲轟 每次僅1人能通過

香港01／ 林芷瑩
有學生反映，宿舍安裝新門禁系統後，學生從六樓到一樓要花10多分鐘。 圖／擷自抖音
有學生反映，宿舍安裝新門禁系統後，學生從六樓到一樓要花10多分鐘。 圖／擷自抖音

大陸廈門工學院的學生反映，學校近日在宿舍安裝了新門禁系統，由於每次只能一人通過閘機，每當上下課人流高峰期時，樓梯、走廊都會擠滿人。

2月20日晚，廈門工學院學生在抖音拍片表示，學校在學生宿舍一樓安裝了新門禁系統，出宿舍只能像出地鐵站般，每次一人通過閘口，導致住在六樓的學生從下樓到出宿舍要10多分鐘時間，且高峰期樓梯走廊擠滿人，存在比較嚴重的安全隱患。

每次只能一人通過閘機，讓該名學生大罵「煩死了啊！」 圖／擷自抖音
每次只能一人通過閘機，讓該名學生大罵「煩死了啊！」 圖／擷自抖音

從影片中可看出，該宿舍的學生們密密麻麻地擠在樓梯間，從六樓緩慢地朝一樓挪動，由於每次門禁只能通過一人，效率很低。拍片者更表示「從六樓到一樓要10多分鐘，煩死了啊」。

《上游新聞》報導，廈門工學院學生與安全處的工作人員稱，已經向學校領導反映問題，領導非常重視，會積極協商此事，「至於具體怎麼改，後面會發通知的」。

有網友認為，片中的門禁系統存在很大的安全隱患，容易發生踩踏事故，若遇上火災、地震時，學生逃生時會因此受阻，甚至有人要求廈門消防部門到學校檢查。

網友這樣說：

這個遇到危險跑都來不及

這要是火災，地震，能跑幾個？

本來是看看門禁逃生合不合理，最後發現百人疏散寬度都不合格

學校裝門禁，要不要上班下班打卡啊

發生火災、地震大家都等死吧

出門不需要，進門裝一個還是可以的，禁止校外人員進入

還派個人維護秩序啊

延伸閱讀：

「異地戀接吻神器」現世　APP還設接吻廣場　網民：想伸舌頭怎辦

「夢幻海神」現身小琉球　如外星生物比錢幣還小　靠一招「隱形」

文章授權轉載自《香港01》

宿舍 廈門

延伸閱讀

成立不到1個月 這間廈門小企業奪抖音近99%股份

相關新聞

父母收百萬彩禮逼嫁！16歲少女逃婚 報警獲救卻被送回家

中國近日發生一起「16歲少女逃婚」事件，四川少女小苦表示，家人收了26萬元(約新台幣115萬元)彩禮後強迫她嫁...

「煩死了，離開宿舍要10分鐘！」這學校裝閘機被砲轟 每次僅1人能通過

大陸廈門工學院的學生反映，學校近日在宿舍安裝了新門禁系統，由於每次只能一人通過閘機，每當上下課人流高峰期時，樓...

試管嬰出生8年 才發現竟無血緣…安徽醫院：別計較

現年60歲的陳冬（化名）11年前與前妻因婚後不育，在安徽醫科大學第一附屬醫院（以下簡稱「附屬醫院」）通過試管手術生下兒子...

「不要跟妳老公發生關係」陸官員傳偷情訊息至工作群 與情婦一起被免職

「不要跟妳老公發生關係，你的身體只屬於我」，網傳大陸河南焦作一名郭姓幹部，疑似誤將給同為當地幹部的情婦的訊息傳送至工作群組，引發廣泛關注。當地官方周二（21日）通報，事發後已對涉事二人進行免職處理...

「異地戀接吻神器」問世！APP還設接吻廣場 網：想伸舌頭怎辦

遠距離戀愛是許多情侶不得不面對的現實，如何維持「異地戀」的感情熱度是一大難題；近日大陸購物網站上出現一款「異地戀接吻神器」，號稱能「感受真實親吻力度」，甚至還能「體驗不同人的接吻」，引發熱烈討論...

試管嬰兒放錯胚胎！夫妻養8年才知非親生 醫院淡定：要豁達別計較

不少不孕不育的夫婦會借助人工生殖技術來協助成孕。2011年6月，來自安徽合肥的劉文和妻子孫芳植入試管嬰兒胚胎並成功懷孕，孫芳十月懷胎後誕下兒子劉曉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦