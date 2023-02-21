快訊

合約灌水騙上億 彰銀、華南等4銀行9人勾結詐貸集團遭約談

2024沒被提名又會離開國民黨？ 「她」要郭台銘給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「異地戀接吻神器」問世！APP還設接吻廣場 網：想伸舌頭怎辦

香港01／ 陳鄭為
「異地戀接吻神器」號稱能感受嘴唇動作和力度，還能體驗不同人的親吻。 圖／擷自微博
「異地戀接吻神器」號稱能感受嘴唇動作和力度，還能體驗不同人的親吻。 圖／擷自微博

遠距離戀愛是許多情侶不得不面對的現實，如何維持「異地戀」的感情熱度是一大難題；近日大陸購物網站上出現一款「異地戀接吻神器」，號稱能「感受真實親吻力度」，甚至還能「體驗不同人的接吻」，引發熱烈討論。

大陸媒體報導，購物網站「淘寶網」近日出現一款專門為異地戀情侶研發的產品，稱為「異地戀接吻神器」，據稱把手機插入底座對準感應區親吻，就能把感受到的嘴唇動作和力度，轉化為訊號傳到對方的嘴唇上，甚至還能在APP中的「接吻廣場」體驗到不同人的親吻。從產品外觀可見，感應區就做成一個嘴唇形狀，還能像真的嘴唇一般移動，讓網友都驚呆了。

「異地戀接吻神器」號稱能感受嘴唇動作和力度，還能體驗不同人的親吻。 圖／擷自微博
「異地戀接吻神器」號稱能感受嘴唇動作和力度，還能體驗不同人的親吻。 圖／擷自微博

商品一出引起熱議，網友紛紛回應「萬一有人以後愛上和這個接吻怎辦」、「這是我見過最猥瑣的東西」、「這要靠腦補才有效果吧」、「這根本不倫不類，不忍直視」、「有夠低俗」、「我想伸舌頭怎辦」、「能不能安裝上舌頭和牙齒，這樣更逼真，親下去後還要有小電流」。

與此同時，也有人擔心未成年人購買使用，也有人認為異地戀不應靠科技產品替代現實互動，除了質疑人工製造的親密感會削弱人際交往的真實性和自然性，也有洩漏私隱的疑慮。

有網友直呼這是「見過最猥瑣的東西」，也有人希望能「安裝上舌頭」。 圖／擷自微博
有網友直呼這是「見過最猥瑣的東西」，也有人希望能「安裝上舌頭」。 圖／擷自微博

有573萬粉絲的《微博》網友「老闆聯播」指出，常州機電職業技術學院早在2019年3月就發明「遠程接吻裝置」，同年5月獲得專利權，不過因未繳年費，該專利已被終止，目前處於失效狀態。

延伸閱讀：

「白色戀人」士多啤梨竟要價99元/顆　網民侃：吃了能成仙嗎？

四川登山拍到兇猛巨鳥　竟是激罕「骨頭粉碎者」　捕獵方法極殘忍

文章授權轉載自《香港01》

購物網 專利 情侶 遠距離戀愛

延伸閱讀

行車紀錄器詭異「漬漬聲」富商揪出愛妻出軌男同事

新娘抱接吻！遠雄廣場辦情人節接吻抱抱大賽 看誰黏最久

相關新聞

「異地戀接吻神器」問世！APP還設接吻廣場 網：想伸舌頭怎辦

遠距離戀愛是許多情侶不得不面對的現實，如何維持「異地戀」的感情熱度是一大難題；近日大陸購物網站上出現一款「異地戀接吻神器」，號稱能「感受真實親吻力度」，甚至還能「體驗不同人的接吻」，引發熱烈討論...

「不要跟你老公發生關係」陸官員傳偷情訊息至工作群 與情婦一起被免職

「不要跟你老公發生關係，你的身體只屬於我」，網傳大陸河南焦作一名郭姓幹部，疑似誤將給同為當地幹部的情婦的訊息傳送至工作群組，引發廣泛關注。當地官方周二（21日）通報，事發後已對涉事二人進行免職處理...

試管嬰兒放錯胚胎！夫妻養8年才知非親生 醫院淡定：要豁達別計較

不少不孕不育的夫婦會借助人工生殖技術來協助成孕。2011年6月，來自安徽合肥的劉文和妻子孫芳植入試管嬰兒胚胎並成功懷孕，孫芳十月懷胎後誕下兒子劉曉。

「跟外國人生小孩基因更強」這樣說的合肥副教授被高校除名

「讀書就是為了錢」、「跟外國人生孩子能產生更強大的基因」…因「宣揚功利性」及「人種雜交優良基因論」而被學生搶話筒、轟下台...

大學校長繞著彎受賄逾7000萬元 稱企業老闆「懂事」

廣西科技大學原黨委副書記、校長李思敏涉嫌利用職務之便，繞著彎違法收禮、收賄達1596萬（約新台幣7074萬）餘元，還稱企業老闆「懂事」。202...

欠310萬玩失蹤！大陸男星「演出現場被逮捕」 急求饒：給我1分鐘籌錢

近日，湖南天心區人民法院通告，一名桑姓藝人因欠錢不還，在演出現場遭遇法官現場直播準備將其逮捕。該藝人立即表示「一分鐘就還錢」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦