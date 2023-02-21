「異地戀接吻神器」問世！APP還設接吻廣場 網：想伸舌頭怎辦

遠距離戀愛是許多情侶不得不面對的現實，如何維持「異地戀」的感情熱度是一大難題；近日大陸購物網站上出現一款「異地戀接吻神器」，號稱能「感受真實親吻力度」，甚至還能「體驗不同人的接吻」，引發熱烈討論。

大陸媒體報導，購物網站「淘寶網」近日出現一款專門為異地戀情侶研發的產品，稱為「異地戀接吻神器」，據稱把手機插入底座對準感應區親吻，就能把感受到的嘴唇動作和力度，轉化為訊號傳到對方的嘴唇上，甚至還能在APP中的「接吻廣場」體驗到不同人的親吻。從產品外觀可見，感應區就做成一個嘴唇形狀，還能像真的嘴唇一般移動，讓網友都驚呆了。

「異地戀接吻神器」號稱能感受嘴唇動作和力度，還能體驗不同人的親吻。 圖／擷自微博

商品一出引起熱議，網友紛紛回應「萬一有人以後愛上和這個接吻怎辦」、「這是我見過最猥瑣的東西」、「這要靠腦補才有效果吧」、「這根本不倫不類，不忍直視」、「有夠低俗」、「我想伸舌頭怎辦」、「能不能安裝上舌頭和牙齒，這樣更逼真，親下去後還要有小電流」。

與此同時，也有人擔心未成年人購買使用，也有人認為異地戀不應靠科技產品替代現實互動，除了質疑人工製造的親密感會削弱人際交往的真實性和自然性，也有洩漏私隱的疑慮。

有網友直呼這是「見過最猥瑣的東西」，也有人希望能「安裝上舌頭」。 圖／擷自微博

有573萬粉絲的《微博》網友「老闆聯播」指出，常州機電職業技術學院早在2019年3月就發明「遠程接吻裝置」，同年5月獲得專利權，不過因未繳年費，該專利已被終止，目前處於失效狀態。

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文章授權轉載自《香港01》