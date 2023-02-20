欠310萬玩失蹤！大陸男星「演出現場被逮捕」 急求饒：給我1分鐘籌錢

近日，湖南天心區人民法院通告，一名桑姓藝人因欠錢不還，在演出現場遭遇法官現場直播準備將其逮捕。該藝人立即表示「一分鐘就還錢」，引發討論。據大陸網友爆料，該藝人是歌手桑欣然，曾出演央視音樂節目。

據悉，桑欣然因股權轉讓糾紛被曹某訴至天心區人民法院。可開庭當日，桑欣然卻未依法院傳喚到庭參加訴訟。法院審理判決，被告桑欣然需於判決生效十日內，向原告支付欠款70萬餘元人民幣（約新台幣310萬），並以1%的月利息標準支付逾期付款，直至全部款項支付完畢為止。

然而，桑欣然在履行部分還款義務後，便開始「玩失蹤」。近日，天心區執行法官得知他將在長沙參加宣傳活動，準備在活動現場對其司法居留。法官到達後，桑欣然立即稱，「給我一分鍾時間，我籌集20萬（約新台幣88萬），不要拘留我！」當場償還一筆10萬元（約新台幣44萬）欠款並抵押一輛車，剩餘欠款將按執行和解協議分期履行。

網友發現，桑欣然是一名歌手，曾登央視舞台，還是音樂綜藝《中國好聲音》天津賽區冠軍。

延伸閱讀：

大陸恢復審批港澳台演出 周杰倫、任賢齊等多名藝人有演唱會計劃

內地知名藝人胡歌突宣布「我當爸爸啦」 妻子屬圈外人故隱瞞喜訊

文章授權轉載自《香港01》