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神偷變「偷神」！3賊盜關公像及觀音像 網：窮瘋了？

香港01／ 陳進安／報導
疑犯們先是來搬走了兩尊關公，之後又搬走了一尊觀音，十分肆無忌憚。（微博/影片截圖）
疑犯們先是來搬走了兩尊關公，之後又搬走了一尊觀音，十分肆無忌憚。（微博/影片截圖）

「神偷」聽得多，「偷神」你又聽過沒？近日，山東濰坊市臨朐縣一景點內，竟被偷了兩尊關公雕像和一尊觀音像，引起網友熱議，「信佛的和不信佛的都驚呆了」。

臨朐縣公安局沂山生態派出所接到轄區某景點報警後，立即從刑警大隊、沂山生態派出所抽調警力就案件展開調查。據介紹，被盜的關公雕像和觀音像，總價值1萬餘元人民幣（約4萬多元新台幣）。

經現場勘查、實地走訪，並調取景區內及周邊閉路電視進行綜合分析研判，警方最終鎖定3名疑犯。據監視器顯示，疑犯們先是以塑膠袋來搬走了兩尊關公，之後又搬走了一尊觀音，十分肆無忌憚。

目前，案件經已偵破，為感謝民警幫忙追回雕像，景點負責人員周一（13日）上午專程將印有「神勇機智、盡顯警威」的錦旗送到民警手中。

網友紛紛留言，「大哥，三弟，我被偷了」、「那他要是帶回去供上了拜，那是加功德還是減功德呢？」、「本想把關二哥請到家裡，誰知把自己送到牢裡」、「這些賊偷二哥也就算了，觀音你拿回去幹嘛？」、「窮瘋了？觀音不辦你才怪！」、「小偷在用自己的違法行為去破除封建迷信」。

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文章授權轉載自《香港01》

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