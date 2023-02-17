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蘭桂芳活春宮影片瘋傳！男女大街中央擺梳化激戰 真相原來是…

香港01／ 布萊恩
網上瘋傳一段疑似蘭桂芳「活春宮」影片。（影片截圖）
網上瘋傳一段疑似蘭桂芳「活春宮」影片。（影片截圖）

近日網上瘋傳一段疑似蘭桂芳「活春宮」影片，可見一對男女在街頭中央一張梳化上懷疑公然性交，旁若無人。翻查資料，該影片其實是舊片「回帶」，早於2021年8月已流出廣傳，至近日再度被轉載引起關注。

影片未有顯示拍攝日期，據指地點是中環蘭桂坊榮華里。從影片見到，拍攝時天色已黑，大街中央擺放了一張梳化，1名男子背對鏡頭坐在梳化上，女子則面對鏡頭方向騎在男子身上，並不斷上下搖動，疑似公然性交，旁若無人。

片段畫面非常震撼，令不少網民嘩然，不過翻查資料，該影片早於2021年8月已流出廣傳，但近日再次於網上被轉載，再度引來網民議論。

過去亦曾有情侶在公眾可見的地方進行性行為，執業大律師陸偉雄曾評論事件，指如有人在「公眾可見」地方，例如露台或公園等，做出性交或相關動作，會干犯刑事罪行條例200章148條《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法權限或合理辯解下，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，罪成可罰款2,000元及監禁6個月。

另外，如拍下別人在公眾可見的地方性交，並將影片散播亦有可能違法。陸大狀指，如果市民拍攝目的是用於報警揭發罪行，向警方提供影片證據，被視作「搜證」，或拍攝後只交予傳媒揭露事件，拍攝者相信毋須負上法律責任；但如果拍攝者是出於「貪玩」等原因發布影片，例如上載到網上群組，則可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》21條中的發布淫褻物品，罪成可處罰100萬及監禁3年。

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文章授權轉載自香港01》

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