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帥哥情人節示愛失敗 失婚女攔截取玫瑰：給我吧！ 後續超浪漫

香港01／ 撰文：謝茜嘉
抖音網名「周大俠」的失婚女子於2021年2月14日情人節晚上，在鄭州街頭開車經過目睹有男子表白失敗，捧着玫瑰花落寞地於街上走着。（「周大俠」抖音影片截圖）
抖音網名「周大俠」的失婚女子於2021年2月14日情人節晚上，在鄭州街頭開車經過目睹有男子表白失敗，捧着玫瑰花落寞地於街上走着。（「周大俠」抖音影片截圖）

緣分來到擋也擋不住！2年前情人節，河南鄭州有男子示愛失敗後捧着玫瑰花落寞地於街上走着，其時失婚6年、育有1名女兒的陌生女子開車經過見到其慘況，大膽地向男子說「帥哥，她不收啊，給我吧！」，沒想到因此令2人往後的人生出現交集，他們像電影情節般相知相戀，今年情人節更迎來喜訊，領證結婚，開展人生新篇章，浪漫的相戀過程引來網民大呼甜蜜，紛紛送上祝福。

抖音網名「周大俠」的失婚女子於2021年2月14日情人節晚上，在鄭州街頭開車經過目睹有男子欲送玫瑰花給一女孩，惟女孩沒有收下就轉身離開，「女孩都走了好久，但他還站在那邊」，隨後捧着花落寞地於街上走着。當時「周大俠」鼓起勇氣，大膽地從男子背後喊道「帥哥，她不收啊，給我吧！」，同時拿着手機拍着此情景，男子聽到有人叫他立即轉身，無奈笑着上前，將花和戒指禮物送給坐在車內的「周大俠」後，就瀟灑地離開。

「周大俠」將影片上傳至抖音分享，寫道「收了你的戒指收了你的花，還不知道你叫啥，如果你未婚，正好我也未嫁」。影片意外於網上瘋傳，熱心的網民特意為「周大俠」搜出男子身分，原來該男子同樣愛好於抖音上傳影片分享日常生活，網名為「孟塘主」。網民紛紛攝合兩人在一起，兩人順其自然地交換了微信，互相了解後雙雙墮入愛河中。

兩人交往1年多後，在去年8月，雙方已有談婚論嫁的打算。直至今年2月14日情人節，兩人於各自的抖音帳號發布影片「官宣」，曬出結婚蓋章和結婚證。「周大俠」拍片憶述，「當時真的沒有多想，只是看到塘主落寞的背影，隨口就喊了一句，沒想到他的一個轉身，改變了我們兩個的生活」。

她說，自己是名單親媽媽，帶着女兒於縣城開了間小店，「孟塘主」在池塘養魚和種紅薯，「本來毫無交際的兩個人走到了一起」，交往2年來經歷了很多，「有大家的質疑，有家人朋友的不理解，好在我們都堅持了下來」。她感謝熱情粉絲當初幫忙搜出「孟塘主」，兩人計劃於合適的時間舉行婚禮，希望廣大的粉絲能一起見證，「我們也會好好珍惜這特殊的緣分」，也會一起愛惜女兒。

2023年2月14日情人節，「周大俠」和「「孟塘主」於各自的抖音帳號發布影片「官宣」，曬出結婚蓋章和結婚證。（「周大俠」抖音影片截圖）
2023年2月14日情人節，「周大俠」和「「孟塘主」於各自的抖音帳號發布影片「官宣」，曬出結婚蓋章和結婚證。（「周大俠」抖音影片截圖）

網民得知消息後均又驚又喜，祝賀兩人的愛情終於開花結果，「有時候緣分真的是很神奇」、「說明他倆才是有緣人！恭喜恭喜」、「轉角遇到愛」、「天作之合，是你的自然會到碗裏來，這就叫緣分，祝幸福美滿，永結同心」、「這是我見到的最浪漫的事情了」、「2年，應該是成熟的戀愛了，不是一時腦熱，祝福！」。

不少網民指出想成功脫單勇氣是必不可少，「男生挺帥，女生有勇氣！別人不要，我要」、「恭喜恭喜，幸福就要自己爭取」、「這世上有太多人害怕邁出第一步」、「都等着別人來，那就只能等」。有人笑言，「這就是貪小便宜的代價！你看把人給搭進去了」、「所以鼓勵姑娘們去情人節大馬路上撿對象唄」。

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文章授權轉載自香港01》

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