特斯拉=高科技、好有錢？ 男列4優勢誇「泡妞神車」 網曝真相：錯覺啦

環保的電動車是全球趨勢，各大車廠也專注於研發和推出全新的電動車，一起瓜分電動車的巨大市場商機。說到電動車廠，不少人都會即時想起美國電動車大廠特斯拉（Tesla），然而對電動車向來都有人讚又人彈，評價可說是相當兩極。最近有網友發起討論，認為Tesla電動車是「泡妞神車」，全因汽車極具科技感，看起來還「好有錢」，引起大批網友熱議。

特斯拉Tesla電動車以環保零廢氣排放、無噪音、科技感車廂、強大的加速力見稱，加上香港油價昂貴，Tesla只須充電即可，也不用換傳統汽車的消耗品如機油等、牌照費也比較便宜，確實可以省下不少的養車開支，不過保險費比較貴就無可避免了。最近有網友在討論區上發文，問大家「Tesla算不算泡妞神車？」，並提出了4大優勢。

1.品牌優越感 特斯拉Tesla算是電動車大廠，只要說到電動車，大家一定會先想起Tesla。該網友也提到Tesla在大眾的眼中有「股價貴」、「Elon Musk很聰明」、「不用加油充電就行」等等的印象，變相有名牌效應，品牌優越感相當突出。 2.夠快夠靜 夠快夠靜也是Tesla的一大賣點，電動車沒有傳統汽車的引擎，因此車內不會聽到轟隆轟隆的引擎聲，只得輕微的摩打聲。另外因為汽車動力全由電力提供，只需要踩下電門踏板，不需要等待引擎轉數，速度隨傳隨到，以Model 3 LR版為例，0-100加速只須4.4秒，比起同價位的汽油車快上不少。 3.高科技 Tesla電動車內裝雖然單調，但是中控台上有一個大Mon，一個面板可以控制全車的設備，加上全車也有多個鏡頭，即使在車上、不在車上，也可以清楚看到汽車周遭的情況，夏天在上車前也可提前開冷氣，即使長煲冷氣也不怕傷車，該網友稱以上種種的設備都會讓女生認為Tesla「很高科技」和「很先進」。 4.看上去很有錢 該網友稱Tesla電動車因為以上的優勢，令不知道Tesla電動車實際車價的女生感到「看上去很有錢」，於是出現崇拜的心態，男車主要追女生就變得更加容易。

Tesla電動車是泡妞神車？引爆網友熱議

貼文發布後引起了不少網友討論，有網友認同Tesla確實改變了不少現代人固有的用車習慣，在追女生方面也會令不懂車的女生覺得「好先進」，但也只限於對不懂車的女孩有吸引力。但是對於Tesla是不是「泡妞神車」就有保留了，更有網友中肯地稱現時很多女生其實很懂車，只要看一看車款連二手車價都大約知道，更何況是Tesla這種主流電車，「如果很有錢才買得起，就不會滿大街都是了吧」、「對背超貴Hermes、Chanel包包的女生可能就不是」，直言開Tesla等於有錢只是錯覺。

更有人抱持不同看法，「我不懂車的阿嬤都知道Tesla總有意外車禍，為什麼會認為不懂車的年輕女孩會覺得Tesla是神車？」、「整天都撞，我都比不上了呢」。笑稱其實只要有一輛正正常常的車，在追女生時經常願意接對方很加分，實在不必太計較車款為何。

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文章授權轉載自《香港01》