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避免以貌取人！中國企業要求面試戴面具 求職者覺得好詭異

聯合新聞網／ 綜合報導
四川一間公司讓求職者全戴上面具面試，讓求職者覺得有點詭異。圖擷自微博
四川一間公司讓求職者全戴上面具面試，讓求職者覺得有點詭異。圖擷自微博

近期中國社群媒體上流傳一部影片，影片中所有人都戴著奇怪的面具，在聽另一個戴著面具的男子講話。原來這些人都是求職者，而說話的男子則是他們的面試官，這間公司要求求職者戴上面具，是因為希望避免在面試過程以貌取人。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，一名曾姓女子於2月3日到四川面試，並將過程錄下分享到自己的抖音帳號。曾女表示，她覺得當下那個情境有點詭異，不過對有社交障礙的人來說或許有幫助。

曾女表示，進到公司之後，公司便發給他們每人一個白面具，讓他們自由在上面塗鴉。但更奇怪的是，公司還安排一名員工在現場切甘蔗，分給所有求職者。

影片流出後，成都螞蟻物流公司出面表示，這部影片記錄的是面試過程。公司一年會舉辦兩次的招募會，影片中的招募會上是要招聘新媒體專員、直播小幫手以及數據分析師。

公司發言人表示，之所以會讓求職者戴面具面試，是因為公司更看重個人能力而非外表，希望藉此減輕求職者的壓力。

不少網友看到影片後紛紛留言，有人就大讚這才是平等，「長得好看本來就不算數」，另一名網友則說自己有社交恐懼症，很喜歡這種面試方式。不過也有人認為這只是該公司的宣傳噱頭，並說公司在面試過程中全程直播，可能只是怕拍到求職者的臉被告。

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