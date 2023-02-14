新人婚宴邀3千名親友！台下竟無人到場 心酸原因曝光

結婚大排筵席卻無人赴宴祝賀，真的太尷尬了！中國大陸近日瘋傳影片，廣東1名男子日前舉辦婚禮並邀請親友、村民參加，怎料婚禮當日，3,000多人的村民及親友，竟然無一個前來祝賀，甚至新郎的父親也沒有到場，只餘下一張張「空虛」的餐桌，心酸原因惹熱議，不過網友認為結婚擺酒沒人到賀必有原因，了解內情後更嘲是「活該」，有人則質疑事件真偽。

綜合陸媒報導，事發2月10日，廣東1名男子在家鄉舉辦婚禮並廣邀親友、村民參加，沒想到婚禮當日竟然「0人」到場，令男子感嘆：「心都涼了。」

從網上流傳的影片見到，新郎拿著「紅包」走過家門前的氣球拱門，神情落寞，畫面一轉就看到一張張「空空」的餐桌，只有擺好的碗碟，卻沒賓客在席。

據報新郎居住的村莊有3,000多人口，怎料婚禮當日沒有人到場祝賀，連新郎父親也沒有出席，原因令人心酸。新郎父親事後解釋，自己平時較忙，在外地工作，村裡的紅白喜事都沒有時間到場，又感嘆「村裡3,000多人，兒子結婚沒有一個人來捧場，讓人太心寒了」。

影片引來網友熱議，有人質疑沒人到場祝賀的原因，是新郎人品及平日處事問題，「這個就有點無語了，禮尚往來還是要多關注了，不過親戚都沒看到一個應該就不止是忙，自己沒回來的原因吧」。網友又提及新郎父親都表示自己向來都沒參加村裡的紅白事，難怪輪到自己兒子擺酒就沒人到賀，「禮尚往來，是中華民族的傳統美德。你不往，是缺禮，別人不來慶賀，也在情理之中」、「人緣不好的」、「人品問題」、「活該吧，別人家辦酒你不去，你家辦酒別人肯定不會來」、「3,000人是大村了，混成這樣也不容易」。

不過，有網友質疑事件真偽，甚至認為是擺拍影片刷流量，「擺拍吧，村裡人不來，親戚朋友總會有幾個」、「廣東隨禮一百，甚至農村五十都可以了。這明顯是擺拍，客人還沒入座就拍的」。有網友分析，片段可能是兩段影片結合而成，「新郎壓根兒沒行到空桌裏，沒辦法證明是同一場合」。

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文章授權轉載自《香港01》