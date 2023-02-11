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女生睡醒驚見家中全黑 開窗竟「多了一面牆」原因傻眼

香港01／ 夏洛特
廣東1名女子在家中醒來後頓覺家中一片灰暗，於是她打開家中窗戶，竟發現窗外出現了一面水泥牆，（微博影片截圖）
廣東1名女子在家中醒來後頓覺家中一片灰暗，於是她打開家中窗戶，竟發現窗外出現了一面水泥牆，（微博影片截圖）

與鄰居相處也是學問。日前，大陸有女子醒來後驚覺家中漆黑一片，打開窗一看竟然見到一面水泥牆，牆身嚴絲合縫，沒有絲毫光線透出。一夜之間，就被迫「與世隔絕」，令她呆立當場。事後她與鄰居交涉，才知道原來她的窗戶與鄰居的毗鄰，對方新建了一面牆隔開彼此，又以為物業管理已取得她的同意，才會築牆相隔，幸好，對方同意將高牆拆下，女子才能「重見天日」。

綜合大陸媒體報導，廣東揭陽1名女子在家中睡覺，醒來後頓覺家中一片灰暗，完全沒有光線照進家裏來。於是她打開家中的燈，又拉開了窗簾及窗戶，竟發現窗外出現了一面水泥牆，她被眼前景象嚇呆，完全不懂反應。

女子表示這幾天鄰居一直在裝修，原以為對方是在貼地磚，沒想到竟是在起牆，於是就去與鄰居交涉。雙方溝通過後，才知道問題其實出在物業管理身上，因為鄰居早已說好要砌牆，亦以為女子也同意；而女子就以為鄰居是蠻橫無理，事實上對方「是1位很好說話的長輩」，問題其實出在物業管理未有妥善與住戶溝通。最後，鄰居在得知造成女子不便後，即時安排工人將牆拆去。

不少人看過帖文後都表示，「人家在你窗戶那乒乒乓乓，你都不去看一眼」、「還好鄰居好說話」、「你睡得可真熟」。

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文章授權轉載自香港01》

廣東 吸毒 香港

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