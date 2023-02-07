正妹街頭「賣身葬父」索價115萬元 「亡父」竟是大咖導演

旺角街頭近日驚現奇女子「賣身葬父」，向途人索價30萬元港幣（約115萬元台幣），成為網上熱話。該女子更以平板電腦展示一名男子的照片，照片早在2010年已出現於大陸「新浪娛樂」的報導，相中人為仍然在生的大陸導演、編劇及製片人徐紀周。徐紀周執導的電視劇作品《狂飆》近日於大陸播出，引發社會現象級的追劇熱潮。

據早前報導，該名長髮及肩、穿碎花長裙的女子坐在摺凳上，身旁放有一塊寫有「認祖歸宗，家財萬貫，認鬼歸西，人去樓空，賣身葬父」的紙牌，並以平板電腦展示一名男子的照片。女子不時揮動手中的名牌手袋，操各國語言卻語無倫次，普通話、英語、韓語都曾說過。

現場有大批市民圍觀，她一度大叫：「Ｍy dad is die! My dad need money, cash only, if anyone have cash come here. I don't know why you people no money and still stand here and don't go to work!（我爸爸死了，我爸爸要錢，只要現金，如果任何人有現金就來這裡。我不明白為什麼你們沒有錢，還站在這裏，不去工作。）」

女子在平板電腦上展示的男子照片早在2010年已出現於大陸「新浪娛樂」的報導，相中人為仍然在生的大陸46歲知名導演徐紀周。有網友認為，該女子所謂的「賣身葬父」很可能只是噱頭或惡搞行為。

女子身旁放有一塊寫有「認祖歸宗，家財萬貫，認鬼歸西，人去樓空，賣身葬父」的紙牌，並以平板電腦展示一名男子的照片，相中人為仍在生的內地導演、編劇及製片人徐紀周。（香港01陳浩然攝）

根據資料，2000年起徐紀周從事影視創作，於2001年擔任警匪劇《中國刑警》的編劇、導演，打黑反腐劇《打黑風暴》的編劇。其後憑多個作品獲得上海電視節「白玉蘭」獎電視劇最具實力導演獎、華鼎獎最佳編劇獎等殊榮。

近日，由中央政法委宣傳教育局、中央政法委政法綜治信息中心指導，愛奇藝等聯合打造的掃黑除惡劇《狂飆》在大陸多個平台熱播。《狂飆》正正由徐紀周執導。

多間大陸媒體爭相採訪徐紀周，其中包括於2月6日刊登在《法治日報》的報導、2月1日刊登在《新京報》的報導及2月2日刊登在《每日經濟新聞》的報導。

《狂飆》以千禧年至今為背景，講述了一場跨度長達20年的掃黑除惡鬥爭。通過2000年、2006年、2021年三幕敘事手法，借刑警安欣（張譯飾）和賣魚郎高啟強（張頌文飾）相悖的人生曲線，詮釋掃黑除惡鬥爭中邪不壓正的信念精神。

與其他掃黑除惡劇不同，《狂飆》將反派的發家史也放在了敘事重點之一。其中，飾演涉黑組織頭目高啟強的演員張頌文，因精湛演技收穫不少觀眾的拍手稱讚，甚至有網友開玩笑調侃說：「建議查查張頌文，不像演的。」

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文章授權轉載自《香港01》