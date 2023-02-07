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22K養你綽綽有餘！相親男遭拒2次不放棄仍發豪語 女回：我光扣稅就26K

聯合新聞網／ 綜合報導
相親示意圖。圖／ingimage
相親示意圖。圖／ingimage

到了適婚年齡還沒對象，親戚朋友都急著替你介紹，很容易就遇到些妖魔鬼怪。近日中國大陸有女性被介紹認識對象，連拒絕2次對方仍不死心，放話「月收入22K養你綽綽有餘」，女方只好亮出單據回敬「我扣的稅都26K了」、「先看看自己吧」，瞬間戳爆男方玻璃心，惱羞回傳大段訊息，內容曝光後網友也忍不住笑「密密麻麻是他的自尊」。

網友花澤美美常在微博分享相親男讓人掃興、解暈的行為，日前他曝光一段對話，只見開頭男方表示是女方親友介紹，得知女方各方面都不錯，想認識一下、交個朋友，不過女方直接婉拒「不喜歡跟異性交朋友」。

吃了一記閉門羹後男方仍不放棄，繼續稱讚對方是「保守的好姑娘」，不交朋友的話可以試著交往，他「挺喜歡這種好姑娘的」。見狀女方只好更明白回他，不管是誰介紹，「我不喜歡男的」，要他誰介紹找誰負責去。

沒想到男方不屈不撓，指女方沒有男性經驗，「試過就知道了」，更大言不慚地說自己「月收入5K（約台幣22K），養你綽綽有餘了」，並表明個性傳統，確認關係就會對老婆好、會疼人，力勸女方和他交往。對此，女方直接甩出扣款訊息，回嗆「我扣的稅都5K8（約台幣26K）」，不屑地說「你那點工資還是先看看自己吧」。

結果此舉戳爆對方自尊心，回傳大段訊息，要女方想清楚，現在賺得多不如找個可靠的老公才重要，喜歡女生也不能結婚，如何養老？話鋒一轉，又批評女方讀到大學卻沒有社會責任，不懂為自己人生負責，不趁現在有點姿色找人嫁了，未來人老珠黃不得不結婚就只能配個老頭子，別到時才來後悔。

對話曝光後網友也看傻，紛紛留言「哈哈哈這些哪裡是字，是他脆弱的心，密密麻麻寫滿了破防啊」、「這個爹味」、「真厲害…一般男人確實配不上她」、「「在家裡享福」他說的是靠他的5K工資享福嗎」。

男方看到女方繳稅金額後惱羞成怒，傳來大篇訊息指責女方。 圖／翻攝自微博@花澤美美
男方看到女方繳稅金額後惱羞成怒，傳來大篇訊息指責女方。 圖／翻攝自微博@花澤美美

月收入 相親

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