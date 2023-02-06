請郭富城拍片也沒用？港府推旅遊活動反應兩極 陸網怒：寧願去XX玩

香港政府推觀光，邀請藝人郭富城、鄭秀文、陳慧琳拍攝宣傳片，然而大陸網民反應卻不似預期，反應兩極。 圖／擷自香港旅發局影片

香港政府2月2日正式公布全新「你好，香港！」（Hello Hong Kong）旅遊大計，以吸引外地訪港旅客，更由3月1日起大派五十萬張機票，可謂豪擲重本吸客！除了送大禮之外，政府也邀請了藝人郭富城、鄭秀文、陳慧琳拍攝了宣傳片，然而大陸網友看片後的反應卻不似預期，反應兩極！

「你好，香港！」計劃正式啟動，政府展開了一連串的宣傳推廣活動，吸引外地旅客訪港，重振香港旅遊業和帶動經濟。政府也邀請了藝人郭富城、鄭秀文、陳慧琳拍攝宣傳片，計劃投放在全球超過3,000個媒體平台，估計可以覆蓋2億人。在宣傳片中郭富城以廣東話「Say Hello」、鄭秀文以普通話「Say Hello」、陳慧琳以英文介紹香港。片中有多個代表香港的場景，包括中環、山頂、茶餐廳等，以推廣維港美景、文化藝術、景點、地道美食。

在宣傳片發布後，隨即便登上了中國的新聞網站，不過網友的反應卻不像預期，紛紛在影片的留言區回應，「當年被機場工作人員、空姐、茶餐廳老闆翻過的白眼，我要怎麼才能忘卻」、「原來大家都是同感。一邊消費一邊被翻白眼，我傻嗎，不去」、「永遠記得他們講的說英語的打五折，說粵語的七折，說國語的打骨折！ 」、「算了吧，免得又被人堵著打罵」、「怕被打」，似乎很多中國人曾經在來港旅遊時遭遇到不愉快的經歷甚至歧視，尤其在開口說普通話時，比起說英語和粵語，明顯地感受到差別待遇。

除此之外，中國網友表示比起香港，更願意前往澳門旅遊，稱之前在澳門旅遊時，留下了不錯的印象，澳門也沒有什麼被歧視的問題，「香港的宣傳片拍得很好，我要去澳門」、「香港那邊的人好歧視大陸人，我去幾次澳門，澳門很好禮貌的，不像香港哪樣」、「去過澳門，幾乎個個都好熱情但不過分熱情，感覺很好」、「我要去澳門！澳門！」

宣傳片發布後，隨即便登上了中國新聞網站，不過大陸網友反應不如預期。 圖／擷自抖音

宣傳片發布後，隨即便登上了中國新聞網站，不過大陸網友反應不如預期。 圖／擷自抖音

不過有網友也為香港說好話，「我去的時候感覺還可以，買東西的時候sales還主動告訴我各種我不知道的優惠」、「在海港城很多店都挺熱情的，去LV碰到好幾個櫃姐人很好，還教我們把東西帶過關，問路時路邊報刊阿姨聲音有點大，但還是一直給我們指路告訴我們怎麼走」、「我覺得沒有被歧視還很友好的，印象最深的是一個公廁裡面的大媽，我說沒紙了給我遞了一捲紙。逛商場導購也是先說粵語，看我沒反應他就又說普通話，我說對，全程就是普通話了」、「去過六七次吧，大部分人其實還是友好的」。

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文章授權轉載自《香港01》