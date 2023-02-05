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狂言「下班放浪形骸」 陸婦科男醫生發患者下體照遭停職

香港01／ 朱加樟
涉事醫生在豆瓣平台上發布的帖文。圖／《新黃河》
涉事醫生在豆瓣平台上發布的帖文。圖／《新黃河》

近日，江蘇省崑山市一家醫院的一名婦產科男醫生在個人社交媒體帳號上發布自己的工作照，其中可清楚看到女性患者的私密部位。涉事醫生已暫停執業，當地衛健委已啟動調查。

陸媒《新黃河》4日報道指，在1月27日，名為「隨風」的用戶在其豆瓣平台上發布了一則帖文。根據截圖顯示，在「上班與下班的割裂人生」的話題中，該用戶發布了一張自己的工作照和一張男性側臉照，並配文「上班絕對嚴肅，下班放浪形骸」。

在該張工作照中，可見是一處醫院環境，一名醫護人員正在為一名女性患者就診或做手術。令人震驚的是這張照片沒有打格，可以清楚看到女性私密部位。

有網友在留言中詢問「隨風」是否為生殖泌尿科醫生，「隨風」回應稱「婦科」。

有網友表示，經查詢，「隨風」為江蘇崑山市第一人民醫院友誼院區的婦產科醫生。事後，「隨風」帳號已被註銷。

報道指，涉事醫生已暫停執業，當地衛健委已啟動調查。根據內地《治安管理處罰法》規定，偷窺、偷拍、竊聽、散布他人隱私的，處行政處罰，情節嚴重將面臨拘留。另據內地《執業醫師法》規定，洩露患者隱私，由縣級以上政府衛生行政部門給予警告或者責令暫停六個月以上一年以下執業活動；情節嚴重的，吊銷其執業證書；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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文章授權轉載自《香港01》

婦產科 手術 醫師

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