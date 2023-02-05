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生意奇才！11歲女春節賣花燈 半個月賺逾4萬元

香港01／ 撰文／喬納森
11歲少女李雨點得悉當地春節期間舉辦彩燈會，於是想到有商機，遂向父親提議入貨擺攤。（網上圖片）
11歲少女李雨點得悉當地春節期間舉辦彩燈會，於是想到有商機，遂向父親提議入貨擺攤。（網上圖片）

年紀小小便有生意頭腦，前途無可限量！大陸有名11歲少女，主動向父親提出想做生意，在新春的彩燈會擺攤賣彩燈，父親於是協助入貨及籌措相關設備，想不到少女由1天只有百多元生意，靠邊擺賣邊學習精進銷售技巧，利潤因而急升，不足半個月合計賺了1萬元人民幣（約新台幣44,300元）。

綜合陸媒報道，這名生意小天才是11歲少女李雨點，居於四川省自貢市。當地春節期間舉行彩燈會，李女想到有商機，遂向父親提議入貨擺攤。

李父表示，由於住家對正彩燈會場的大門，常看到春節期間人來人往熱鬧非常，過往曾隨口對女兒說：「在這裏擺攤生意肯定不錯」，想不到今年女兒主動提出擺攤的主意。

李父也同意讓女兒試試做生意，幫她向廠商入貨及組裝攤檔。剛開始時李父入了一批會發光的兔耳朵、小燈籠及小花燈，共5,000元人民幣（約新台幣22,150元）的貨品。

起初生意不算好，一天只有100、200元人民幣（約新台幣443、886元）生意額，但聰穎的李女觀察及吸收其他檔主的銷售技巧，加上性格外向，十分熱心向陌生人兜售貨品，生意愈做愈好，有時甚至忙到夜晚11時才回家，每天收入超過1000元人民幣（約新台幣4,430元），最好的時候可以賺2000多。

擺攤13天後，便賺了1萬元，成績相當不俗。李女接受訪問時歸納出3個成功秘訣，「一是顧客、二是價錢、第三是位置，我們的攤檔近會場大門口，加上直接向廠商入貨，成本較低，賣得比其他攤檔便宜，成功吸引顧客購買」。她指會用賺來的錢買禮物給父母，餘下的便儲蓄起來。

11歲少女李雨點得悉當地春節期間舉辦彩燈會，於是想到有商機，遂向父親提議入貨擺攤。（網上圖片）
11歲少女李雨點得悉當地春節期間舉辦彩燈會，於是想到有商機，遂向父親提議入貨擺攤。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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