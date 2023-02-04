妹子寒夜穿比基尼跪地跳舞 網友心疼：錢賺得真不容易

近日，一段女子身著暴露跪地表演的影片，在中國大陸網路引起關注。據影片發布者透露，該女子是河南某農村歌舞團的演員，此類表演的價格並不便宜。

網傳影片顯示，一名身著比基尼的女子，雙膝跪在舞台上跳舞，其後更打開多支啤酒噴灑在自己身上，舞台下方的人則均身著羽絨，還不時有小朋友跑來跑去。

影片發布者表示，事發於河南省許昌市鄢陵縣一村莊內，一般村中有長者過壽或學生考入大學才會請演出公司搭台表演慶祝，一場下來需要三五千元人民幣（折合約新台幣13289~22148元）。據查詢發現，許昌夜晚最低溫度為-2℃。

亦有目擊者說，一般到衣著比較暴露的節目是，家長都會將小朋友趕回家，「這個就是歌舞團表演，一般前面就是唱歌跳舞，常規一點的，之後就是穿著比較暴露的這種表演，然後還會拿著啤酒打開往頭上倒。不過一般這種時候，大人們會先把小孩攆走。視頻裡的這些小孩都是沒跟著大人，自己跑出來看的。」

對於此類表演，當地縣政府表示暫未了解情況，將通知相關部門著手了解並處理。

值得注意的是，話題「河南一女子衣著暴露跪地表演」一度登上微博熱搜，惟其後疑似遭刪除，微博方面顯示，「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示。」

網友留言：

「真的苦。只看到苦。」 「這大冷的天賺這個錢真不容易。」 「雖然不那麼雅觀，但是莫名心酸好不容易的感覺。」 「辛苦錢，比網紅們臥室裡扭幾下就要打賞的好。」 「你不得不承認很多人都在為生活苦苦奔波，人都想站著把錢給掙了。台上的她，是女兒，是妻子，甚至又是位媽媽，只有敬重，靠自己能力掙錢，不丟人。」

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文章授權轉載自《香港01》