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Angelababy新劇拜神造型惹爭議 被狠批樣子怪異再現整容疑雲

香港01／ 馬嘉怡
Angelababy（楊穎）在微博曬出的新戲開機照。 圖／擷自微博
Angelababy（楊穎）在微博曬出的新戲開機照。 圖／擷自微博

中國大陸人氣女星Angelababy（楊穎）出道以來爭議聲不斷，從她的演技、外貌、與黃曉明的婚姻，以至懷孕生子，都被網友放大，不時推上微博熱搜。近日，她的主演的新劇正式開鏡，她頂著一顆古裝頭出席拜神儀式，多張無濾鏡的照片流出，引來大批網友熱議，baby慘被狠批樣子怪異！

Angelababy主演的新劇《相思令》日前舉行拜神儀式，由於是古裝劇關係，baby頂著一顆古裝頭亮相，服裝方面就穿淡紫色針織便服，微博流出多張無濾鏡的照片，遭網友狠批樣子怪異，更力數baby開始呈現老態，嘴巴奇怪，甚至出現臉僵、蘋果機下垂的情況，甚至有網友質疑baby是不是做了臉部填充才導致臉變寛了。

有大陸網友認為Angelababy開始呈現老態。 圖／擷自微博
有大陸網友認為Angelababy開始呈現老態。 圖／擷自微博

不過有人跳出來替Baby解釋，指她因休息不足才導致水腫及臉容疲倦，不存在臉容「奇怪」一說！

Angelababy（楊穎）在微博曬出的新戲開機照。 圖／擷自微博
Angelababy（楊穎）在微博曬出的新戲開機照。 圖／擷自微博

Angelababy新劇拜神造型惹爭議。 圖／擷自微博
Angelababy新劇拜神造型惹爭議。 圖／擷自微博

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文章授權轉載自《香港01》

Angelababy 古裝劇

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