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大陸客痛批香港地勤講廣東話「根本歧視」 列2宗罪轟：不想接待可辭職

香港01／ 布萊恩
有大陸女子就在網上發文控訴被航空公司的香港女地勤歧視，原因是向她們說廣東話等。圖為示意圖，與新聞事件無關。 圖／法新社
有大陸女子就在網上發文控訴被航空公司的香港女地勤歧視，原因是向她們說廣東話等。圖為示意圖，與新聞事件無關。 圖／法新社

香港通關吸引更多遊客，有中國大陸女子就在網上發文控訴被航空公司的香港女地勤歧視，原因是向她們說廣東話，填「海關黑碼（入境健康申報）」時又叫她們到旁邊站著填好再排隊，認為是不尊重她們，怒斥：「真的無語這種歧視大陸人的地勤，如果不想接待大陸人為什麼不直接辭職呢？」，更明言會致電投訴。該則貼文引來熱議，有大陸網友附和批評相關地勤「服務態度不好」、「不知道這些港澳台優越感哪來的」；也有網有認為無須事事上升到歧視層面，「看妳是亞洲面孔和妳說廣東話也沒什麼毛病吧？」。

該名女子周日（1月29日）於大陸論壇「小紅書」以「XX航空香港地勤歧視中國大陸護照」為題發文，指上周六（1月28日）其朋友從美國三藩市搭飛機到香港，她到機場送機，卻遇到登機口的年輕香港女地勤無禮對待。

女子解釋，這名香港女地勤「上來就說廣東話問幾個旅客」，而她們拿出中國護照後，對方就說要填海關黑碼，「我們問怎麼填，地勤給我們掃碼之後我們大概填了一兩分鐘，地勤就讓去旁邊站著填好了再來排隊」，斥責「我還是第一次見這麼不尊重旅客的商務艙地勤」。

該大陸女子於「小紅書」講述事件。 圖／擷自小紅書
該大陸女子於「小紅書」講述事件。 圖／擷自小紅書

女子又說，相較之下旁邊的男地勤更有禮貌，「上來首先問是說什麼語言，然後介紹如何填寫填海關黑碼，沒有填好可以去商務艙休息室填」，並再批評相關女地勤歧視大陸人，「真的無語這種歧視大陸人的地勤，如果不想接待大陸人為什麼不直接辭職呢？」，更明言會致電航空公司投訴。

貼文引來熱議，有大陸網友感同身受，指摘相關女地勤「服務態度不好」，「不知道這些港澳台優越感哪來的，還真當20年前呢，現在我們比他們發達多了，咱們就得硬起來」、「投訴啊」，亦有大陸網友分享，「我在外讀了幾年書，受歧視最多的地方就是香港」。

不過也有網友認為無須太敏感，事事上升到歧視層面，「看妳是亞洲面孔，和妳說廣東話也沒什麼毛病吧，或許她服務態度是沒有別的小哥哥好，但問題是我不懂妳所說的歧視方面是什麼呢？」、「或許服務態度不是很行，但別什麼都上升到歧視問題，也或者是你覺得你是商務艙的人所以人家得跪下服務？」、「巨嬰，總想著地球都應該圍著妳轉」。

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文章授權轉載自《香港01》

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