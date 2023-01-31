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吃播料理保育類大白鯊 判決出爐網紅下場超慘

聯合新聞網／ 綜合報導
美食網紅提子在影片中料理瀕危大白鯊，近期遭判約55萬元新台幣罰款。圖擷自抖音
美食網紅提子在影片中料理瀕危大白鯊，近期遭判約55萬元新台幣罰款。圖擷自抖音

中國一名美食網紅疑似為了增加點閱率，竟在鏡頭前直接料理保育類動物「大白鯊」，結果反而引來當局關注。近期判決出爐，網紅也遭罰12萬5千元人民幣（約55萬元新台幣）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名美食博主叫做提子，她經常分享自己料理、食用各種奇異美食的影片。在提子的網頁上可以看見她料理過20幾公斤的鱷魚、鴕鳥、虎蟹，甚至連蠑螈都曾成為她的盤中美食。

不過這一次提子挑戰料理並食用大白鯊卻遭到不少網友抨擊，更引來當局關切。中國官方中文學名為噬人鲨，俗名大白鯊，在中國屬於二級保育類動物，這類動物屬於「珍貴、瀕危的野生動物」，不論是捕撈上岸、銷售或購買都屬於違法行為。

提子在影片中強調，這條鯊魚是養殖的尖齒鯊，因此可以食用。她宣稱，自己是在南充市一家商店以正常管道購入這條鯊魚，酸民是惡意誹謗，她食用的並不是野生的大白鯊。

不過後來當局針對剩下的料理進行DNA檢測，發現提子食用的確實是大白鯊，進一步調查後，更發現這條鯊魚其實是在淘寶上以7700元人民幣（約34000新台幣）購入，根本不是提子所說由正常管道購買。

雖然提子已將影片下架，但當下仍引來不少網友批評。有網友就說「看得極度不適」，當時也有網友提醒提子「這個是不是保護動物？」更標註「網紅疑用瀕危大白鯊做美食」。如今判決出爐，提子也將為自己的行為付上代價。

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