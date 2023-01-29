暖心！6歲男童「豪擲」5千紅包錢買金項鍊 母親收禮驚喜

陸媒《瀟湘晨報》報導，1月23日，湖南長沙一名6歲半的男童用自己的新年紅包錢為母親買下一條價值1170人民幣（約5220台幣）的黃金頸鏈。母親易女士表示，十分驚喜意外，也很感動，更稱這是她「今生最珍貴的一條頸鏈」。

易女士自述，當日他們一家到長沙探訪親戚拜年，當她在某早餐店買早餐時，6歲的兒子突然走到旁邊的金飾店挑選首飾。兒子借助店內椅子才能看清商品的模樣讓易女士覺得十分有趣可愛，便拍下照片。

看兒子一直沒有要離開的意思，易女士便上前查看，這才發現兒子正為她挑選金項鏈。易女士表示，兒子本來想給自己一個驚喜，結果提前被她「識破」。易女士的兒子向店員表示，自己的電話手錶內有1800元紅包錢，想給媽媽買一條1700元（約7585台幣）以內的項鏈。店員知悉後，也在男童的預算範圍內幫助他認真挑選。

易女士稱，起初一直勸兒子不要買項鏈，「我擔心他給我買了項鏈之後，就沒有錢給自己買玩具了，但是他不聽」，於是又與兒子商量可否讓他只出一半錢，但他堅持要全款支付。最後，易女士挑選一條價值1170元的金項鏈。

易女士表示，兒子從小就有一定的經濟自主權，對金錢有認知，平時也比較節約。曾因為不小心摔碎棒棒糖，多花5元購買一支新的棒棒糖而哭了一個多小時。易女士戴上項鏈後表示，這是今生她最珍貴的一條項鏈。

易女士戴上項鏈後表示，這是今生她最珍貴的一條項鏈。（瀟湘晨報）

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文章授權轉載自《香港01》