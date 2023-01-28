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染新冠高燒殺死癌細胞？ 癌末翁意外重生

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染新冠高燒殺死癌細胞？ 癌末翁意外重生

世界日報／ 中國新聞組／北京29日電
一名記者82歲的父親罹患膽囊癌晚期，確診新冠高燒一度達40.8℃，卻在住院11天後離奇好轉出院。（取材自南方周末）
一名記者82歲的父親罹患膽囊癌晚期，確診新冠高燒一度達40.8℃，卻在住院11天後離奇好轉出院。（取材自南方周末）

新冠病毒引發的高燒可以殺死癌細胞？南方周末一名記者82歲的父親罹患膽囊癌晚期，醫師估計只能活三個月，但其父確診新冠，高燒一度達40.8℃，卻在住院11天後離奇好轉出院。有醫師不排除是新冠引發持續高燒殺死內的癌細胞。家屬稱是「因禍得福」。但也有觀點認為，高燒也可能同時殺死正常細胞，這項說法仍待研究。

南方周末報導，該記者表示，父親是癌症晚期病人，此次高燒的兩個月前，被檢查出患有膽囊癌晚期，醫師暗示還有三個月左右的時間，並說父親體內的膽結石以及因梗阻形成的高膽紅素，也可以隨時危及父親的生命，由於手術存在一定風險，家人決定接父親回家安養。

沒想到回家之後，父親又染上了新冠；2022年12月13日父親發高燒，晚上8時，他的體溫已經燒到39℃，一個半小時後，又升到40.8℃。父親那晚的高燒至少持續了8小時，第二天早晨，父親體溫一下降到36℃。然而四天之後，他再度發高燒到了40.4℃。

12月20日，父親在老家醫院住院，住院次日查血時發現，總膽紅素數據已經升高到四級，也就是最嚴重級。此後，父親在醫院進行了常規輸液治療，還用了白蛋白和氨基酸，進行營養支持。

然而，神奇的事情發生了，住院一周後，父親再次查血，發現總膽紅素由300多降到200多，直膽紅素由200多降到100多，這讓上述腫瘤內科醫師深感奇怪。

更神奇的是，繼第二次查血僅僅四天後，父親再度查血，這次的膽紅素數據繼續大幅下降，總膽紅素指標已經由四級降至三級。住院11天後，明顯好轉的父親出院了。

對於父親病情的好轉，朋友陳醫師並不感到意外，她認為是高燒起了作用——罕見的、持續的高燒殺死了父親體內的癌細胞，導致腫瘤發生改變，膽管梗阻得以緩解，血液中的膽紅素含量因此大大減少。

也就是說，新冠導致的高燒，恰恰讓父親因禍得福。

不過，「高燒可殺死癌細胞」的理論在醫療界似乎沒有得到太多認可。一種較為常見的觀點認為，高溫確實可以殺死癌細胞，但是人體通過發燒不可能達到足以殺死癌細胞的溫度，因為若是那樣，人體的正常細胞也會被殺死。

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