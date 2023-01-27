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春節點斗香未燃盡！百萬保時捷輪胎壓過車被燒毀 消防：溫度近600℃

香港01／ 許祺安
未燃盡的斗香可引燃輪胎，引發火燒車。圖／擷自微博
未燃盡的斗香可引燃輪胎，引發火燒車。圖／擷自微博

近日一段影片引發關注。江蘇揚州一輛價值百萬的保時捷（Porsche）因停在未燃盡的斗香上，引燃了輪胎，被燒得面目全非。揚州消防員實驗表示，陰燃（沒有火焰緩慢燃燒）的斗香溫度達573℃，斗香引燃車輛的事件時有發生。

據了解，所謂斗香，是由許多香攢聚捆紮成塔形，點燃時煙火旺盛，主要在江蘇盛行。春節前夕，揚州、鹽城等多地曾倡議不燒斗香，引發熱議。事件發生後，國家消防局也特別請揚州消防員實驗斗香，即使是在沒有火焰的「陰燃」情況下，溫度仍高達573℃，迅速的點燃實驗的紙盒、甚至是墊子。

國家消防局官方微博提醒，斗香由於其燃燒時沒有明顯明火，晚上不容易被發現，處置不當，極易引發火災事故。消防員指出，燃燒斗香時要注意清理周邊易燃可燃物，儘量放置於鐵盆內或平坦空曠區域，燃燒結束用清水或沙土窒息掩蓋等方法清除餘火。

有網民留言笑稱，車主初五沒迎到財神爺，卻賠了一台保時捷。但亦有網民嚴肅提醒，亂扔香頭菸頭，都是火災隱患。

網民點評：

我朋友家江蘇揚州一直都燒，除夕夜凌晨跨年和初五迎財神是燒！但是不知道其他地方。

佛：誰那麼虔誠？燒過來一輛真保時捷。

車主：我懵了，財神沒接上，我還到搭一輛車。

保時捷說燒就燒了啊？這是不是財神爺的關照？哈哈哈哈

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文章授權轉載自《香港01》

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